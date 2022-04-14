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ВСУ 15-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке (видео)

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14 апреля, 09:26
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Уничтожены склады с боеприпасами оккупантов из Крыма
Войска РФ постоянно несут поражение в этом регионе
Войска РФ постоянно несут поражение в этом регионе / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины 15-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенным на аэродроме Чернобаевка (Херсонская область).

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.

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Он опубликовав видео ночного удара.

"Вы будете смеяться, но… Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены", – написал Арестович.

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Что известно про Чернобаевку

В Чернобаевке военный аэродром российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.

1 апреля Вооруженные силы Украины снова накрыли российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном. Это уже 13-й и 14-й провал оккупантов.

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Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
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Виктор Бронюк Виктор Бронюк
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Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
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Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
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Как объединился Запад
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