ВСУ 15-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке (видео)

Уничтожены склады с боеприпасами оккупантов из Крыма

Войска РФ постоянно несут поражение в этом регионе / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины 15-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенным на аэродроме Чернобаевка (Херсонская область).

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.

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Он опубликовав видео ночного удара.

"Вы будете смеяться, но… Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены", – написал Арестович.

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Что известно про Чернобаевку

В Чернобаевке военный аэродром российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.

1 апреля Вооруженные силы Украины снова накрыли российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном. Это уже 13-й и 14-й провал оккупантов.