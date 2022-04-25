ЗСУ 17-й раз вдарили по окупантах у Чорнобаївці

Збройні сили України 17-й раз вдарили по позиціях російських окупантів, розташованих у Чорнобаївці Херсонської області.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
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"До речі, з 17-ю Чорнобаївкою. Щойно повідомили", — йдеться в повідомленні.
Загальні втрати РФ
Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував, яких втрат зазнали російські війська у війні в Україні станом на 24 квітня
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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 21 800 осіб;
- танків – 873 одиниці;
- бойових броньованих машин – 2238 одиниць;
- артилерійських систем – 408 одиниць;
- РСЗВ – 147 одиниць;
- засобів ППО – 69 одиниць;
- літаків – 179 одиниць;
- вертольотів – 154 одиниці;
- автомобільної техніки – 1557 одиниць;
- кораблів/катерів – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191;
- спеціальної техніки – 28;
- пускових установок ВТРК/ТРК – 4.