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Крутіше Чорнобаївки! Арестович повідомив про знищення командного пункту РФ у Херсонській області

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22 квітня, 23:54
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Українські військові накрили вогнем передовий командний пункт окупантів
Арестович розповів про знищення командного пункту окупантів у Херсонській області. Колаж "Сьогодні"
Арестович розповів про знищення командного пункту окупантів у Херсонській області. Колаж "Сьогодні"

Збройні сили України провели успішну операцію на Херсонщині, знищивши 50 старших російських офіцерів.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав в ефірі "Фейгін LIVE".

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Деталі

"З приємних новин: ми накрили передовий командний пункт армійського рівня в Херсонській області. Там було близько 50 старших російських офіцерів. Доля їх не відома, але вибухало голосно", – розповів він.

Наразі відомо, що у Херсоні чути вибухи. Таку інформацію публікують у ЗМІ. Поки що офіційної інформації, яка б підтверджувала ці повідомлення або спростовувала їх, — ні.

Ситуація у Херсоні та області

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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
Слава Україні
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
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Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

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Надійний тил
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