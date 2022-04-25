ВСУ 17-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке

Вооруженные силы Украины 17-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенных в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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"Кстати, с 17-й Чернобаевкой. Только что сообщили", — говорится в сообщении.
Общие потери РФ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 24 апреля.
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Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 21 800 человек;
- танков – 873 единицы;
- боевых бронированных машин – 2238 единиц;
- артиллерийских систем – 408 единиц;
- РСЗО – 147 единиц;
- средств ПВО – 69 единиц;
- самолетов – 179 единица;
- вертолетов – 154 единицы;
- автомобильной техники – 1557 единиц;
- кораблей/катеров – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;
- специальной техники – 28;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.