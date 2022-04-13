"Москву" взорвали "Нептуном": в соцсетях пишут об уничтожении ракетного крейсера

Сообщается, что корабль пока что на плаву

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Сегодня, 13 апреля, в соцсетях появилась информация об уничтожении двумя ракетами "Нептун" ракетного крейсера Российской Федерации и флагмана Черноморского флота "Москва".

Среди прочего об этом заявил в Facebook волонтер Александр Карпюк.

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"Двумя ракетами "Нептун" только что поражен крейсер "Москва". Стоит, горит. А на море шторм. Требуется тактическое затопление, судя по всему", – написал он.

При этом об уничтожении "Москвы" заявил и советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram:

"Хорошие новости с Чёрного моря. Говорят, что сегодня два орка-матроса курили в неположенном месте на флагмане Черноморского флота РФ – ракетном крейсере "Москва". Тут, трах-бах-тарарах, – что-то взорвалось. И крейсер "мацква" чуть не пошёл ко дну. В ближайший год будет не боеспособен. При чем тут древнеримский бог морей Нептун? А ни при чем".

Кроме этого, об этом написал в Facebook и внештатный советник министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем:

"Нептун" поразил "Москву". Когда-нибудь долетит и до Москвы".

"Два попадания маловато"

В свою очередь советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк отметил, что ракетный крейсер пока что на плаву:

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"Он хоть и наплаву, но сейчас на пути туда, куда предстоит двигаться русскому кораблю. В результате ракетной атаки подтверждены два попадания и многочисленные пожары на борту. Два попадания для крейсера все же маловато, чтобы навсегда вывести из строя или потопить – зависит от повреждений, – но достаточно, чтобы пока что не слышать о нем новостей минимум полгода".

Напомним, российское командование предлагает морякам кораблей Черноморского флота России добровольно вступить в ряды частей новой батальонно-тактической группы.

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