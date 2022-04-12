Десант РФ не может высадиться в Одесской области из-за шторма

Ухудшение погодных условий на побережье Одесской области фактически исключает возможность десантирования российских войск. В то же время сохраняется угроза ракетных ударов.
Об этом сообщает ОК "Південь" в Facebook.
Как отмечается, в Черном море сохраняется штормовая погода с прогнозируемым ухудшением, так что для высадки десанта условия неблагоприятны.
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Однако до сих пор остается угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма.
"Не пренебрегайте сигналами тревоги! Будьте бдительными и сознательными", – призывают военнослужащие.
Оккупанты используют гражданских для защиты
По данным ОК "Север", российские военные пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении и устраивают попытки "жалкой партизанщины". Украинские военные на это оперативно реагируют.
Кроме того, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве защиты, размещают технику и дерзко вселяются в жилые дома местных жителей.
Иногда они даже ведут бой в гражданской одежде.
"Маскируя свою принадлежность к позорной армии и пытаясь создать впечатление сопротивления херсонцев против Вооруженных Сил Украины", – объясняют украинские защитники.
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