Десант РФ не может высадиться в Одесской области из-за шторма

Погодные условия для высадки десанта неблагоприятны и в ближайшее время будут ухудшаться

Россия не может высадить десант в Одесской области из-за шторма. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ухудшение погодных условий на побережье Одесской области фактически исключает возможность десантирования российских войск. В то же время сохраняется угроза ракетных ударов.

Об этом сообщает ОК "Південь" в Facebook.

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Как отмечается, в Черном море сохраняется штормовая погода с прогнозируемым ухудшением, так что для высадки десанта условия неблагоприятны.

Однако до сих пор остается угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма.

"Не пренебрегайте сигналами тревоги! Будьте бдительными и сознательными", – призывают военнослужащие.

Оккупанты используют гражданских для защиты

По данным ОК "Север", российские военные пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении и устраивают попытки "жалкой партизанщины". Украинские военные на это оперативно реагируют.

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Кроме того, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве защиты, размещают технику и дерзко вселяются в жилые дома местных жителей.

Иногда они даже ведут бой в гражданской одежде.

"Маскируя свою принадлежность к позорной армии и пытаясь создать впечатление сопротивления херсонцев против Вооруженных Сил Украины", – объясняют украинские защитники.

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