"Москву" підірвали "Нептуном": у соцмережах пишуть про знищення ракетного крейсера

Повідомляється, що корабель поки що на плаву

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 13 квітня, в соцмережах з'явилася інформація про знищення двома ракетами "Нептун" ракетного крейсера Російської Федерації та флагмана Чорноморського флоту "Москва".

Серед іншого про це заявив у Facebook волонтер Олександр Карпюк.

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"Двома ракетами "Нептун" щойно вражений крейсер "Москва". Стоїть, горить. А на морі шторм. Потрібно тактичне затоплення, зважаючи на все", – написав він.

Водночас про знищення "Москви" заявив і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram:

"Хороші новини з Чорного моря. Кажуть, що сьогодні два орки-матроси курили в недозволеному місці на флагмані Чорноморського флоту РФ – ракетному крейсері "Москва". Тут, трах-бах-тарарах, – щось вибухнуло. І крейсер "мацква" мало не пішов на дно. У найближчий рік буде не боєздатний. До чого тут давньоримський бог морів Нептун? А ні до чого".

Крім цього, про це написав у Facebook і позаштатний радник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм:

"Нептун" вразив "Москву". Колись долетить і до Москви".

"Два влучення замало"

Своєю чергою радник голови ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк. відзначив, що ракетний крейсер поки що на плаву:

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"Він хоч і на плаву, але він зараз в дорозі туди, куди належить рухатись рузькому кораблю. Внаслідок ракетної атаки є підтверджені два попадання та численні пожежі на борту. Два попадання для крейсера все-таки замало, щоб назавжди вивести з ладу чи потопити – залежить від пошкоджень, – але достатньо, щоб поки не чути про нього новин мінімум з пів року".

Нагадаємо, російське командування пропонує морякам кораблів Чорноморського флоту Росії добровільно вступили до лав частин нової батальйонно-тактичної групи.

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