У росіян вичерпались резерви, тому до бою "запрошують" матросів – ЗМІ

Росія використовувала військових моряків для боїв на суходолі під час Другої світової війни

Окупантам не вдалася реалізація плану висадки морського десанту біля Одеси / Фото: Колаж: Сьогодні

Російське командування пропонує морякам кораблів Чорноморського флоту Росії добровільно стати до лав частин нової батальйонно-тактичної групи.

Про це пише Defense Express, посилаючись на власні джерела.

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Як зазначається, нова група призначена для ротації сухопутних частин Південного військового округу РФ, які зазнають втрат у боях проти ЗСУ.

"Це вказує на те, що у ворога остаточно вичерпались резерви для швидкого поповнення втрат у частинах. Востаннє Росія використовувала військових моряків для боїв на суходолі під час Другої світової війни, у тому числі коли доводилось розформовувати екіпажі знищених або заблокованих військових кораблів", – пише видання.

Водночас вказується, що єдине завдання, яке повністю змогли виконати окупанти, – це захоплення острова Зміїний. Для цього довелось зосереджувати шквальну перевагу в засобах ураження.

"Морська блокада портів "Великої Одеси" та Миколаєва утримується поки що лише тому, що кораблям орків на морі поки ніхто не протидіє. Водночас є інформація у відкритих джерелах, що морські порти на півдні Одеської області, що прилягають до гирла Дунаю та Чорного моря, продовжують роботу", – зазначає Defense Express.

Крім цього, окупантам не вдалася провокація з "дрейфуючими мінами", які начебто поставили ВМС України, та реалізація плану щодо висадки морського десанту біля Одеси.

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"Ну і не менш показова деталь: щоб завдавати ударів ракетами "Калібр" по нашій території, орки не виходять далі за акваторію окупованого Севастополя. Можливо, так щільно ховаються під "парасольку ППО", а може і пального на часті виходи в море не вистачає. Схоже, на цьому тлі в Кремлі і вирішили, що флот – це тепер абсолютно непотрібний рід військ, і матросів можна сміливо кидати в "котел" сухопутних боїв", – написало видання.

Нагадаємо, ще в березні Міністерство оборони Великої Британії повідомляло про те, що військово-морський флот Росії взяв під свій контроль територіальні води України в Чорному морі, відрізавши нашу країну від міжнародної морської торгівлі.

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