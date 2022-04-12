Десант РФ не може висадитися в Одеській області через шторм

Погодні умови для висадки десанту несприятливі і найближчим часом будуть погіршуватися

Росія не може висадити десант в Одеській області через шторм. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погіршення погодних умов на узбережжі Одеської області фактично унеможливила десантування російських військ. Водноча, зберігається загроза ракетних ударів.

Про це повідомляє ОК "Південь" у Facebook.

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Як зазначається, у Чорному морі зберігається штормова погода із прогнозованим погіршенням, отже для висадки десанту умови несприятливі.

Однак досі залишається загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму.

"Не нехтуйте сигналами тривоги! Бути пильними й свідомими", – закликають військовослужбовці.

Окупанти використовують цивільних для захисту

За даними ОК "Північ", російські військові намагаються покращити своє положення на Миколаївському напрямку та влаштовують спроби "жалюгідної партизанщини". Українські військові на це оперативно реагують.

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Крім того, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, рашисти продовжують використання цивільного населення у якості захисту, розміщують техніку та зухвало вселяються у житлові будинки місцевих мешканців.

Часом вони навіть ведуть бій у цивільному одязі.

"Маскуючи свою належність до ганебної армії і намагаючись створити враження спротиву херсонців проти Збройних Сил України", – пояснюють українські захисники.

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