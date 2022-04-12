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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

У россиян иссякли резервы, поэтому в бой "приглашают" матросов – СМИ

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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12 апреля, 18:29
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Россия использовала военных моряков для боев на суше во время Второй мировой войны
Оккупантам не удалась реализация плана высадки морского десанта возле Одессы
Оккупантам не удалась реализация плана высадки морского десанта возле Одессы / Фото: Коллаж: Сегодня

Российское командование предлагает морякам кораблей Черноморского флота России добровольно вступить в ряды частей новой батальонно-тактической группы.

Об этом пишет Defense Express, ссылаясь на собственные источники.

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Как отмечается, новая группа предназначена для ротации сухопутных частей Южного военного округа РФ, которые несут потери в боях против ВСУ.

"Это указывает на то, что у врага окончательно иссякли резервы для быстрого пополнения потерь в частях. В последний раз Россия использовала военных моряков для боев на суше во время Второй мировой войны, в том числе когда приходилось расформировать экипажи уничтоженных или заблокированных военных кораблей", – пишет издание.

В то же время указывается, что единственная задача, которую полностью смогли выполнить оккупанты, – это захват острова Змеиный. Для этого пришлось сосредотачивать шквальное преимущество в средствах поражения.

"Морская блокада портов "Большой Одессы" и Николаева удерживается пока только потому, что кораблям орков на море пока никто не противодействует. В то же время есть информация в открытых источниках, что морские порты на юге Одесской области, примыкающие к устью Дуная и Черного моря, продолжают работу", – отмечает Defense Express.

Кроме этого, оккупантам не удалась провокация с "дрейфующими минами", которые якобы поставили ВМС Украины, и реализация плана высадки морского десанта возле Одессы.

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"Ну и не менее показательная деталь: чтобы наносить удары ракетами "Калибр" по нашей территории, орки не выходят дальше акватории оккупированного Севастополя. Возможно, так плотно прячутся под "зонтик ПВО", а может и горючего на частые выходы в море не хватает. Похоже, на этом фоне в Кремле и решили, что флот – это теперь совершенно ненужный род войск, и матросов можно смело бросать в котел сухопутных боев", – написало издание.

Напомним, еще в марте Министерство обороны Великобритании сообщало о том, что военно-морской флот России взял под свой контроль территориальные воды Украины в Черном море, отрезав нашу страну от международной морской торговли.

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Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
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Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

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