Красный Крест опроверг обвинения в депортации украинцев в РФ

МККК назвал "ложной информацией, распространяемой в Интернете", о том, что он помогает России вывезти десятки тысяч украинцев

Красный Крест исключил помощь России в "эвакуации" украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Международный комитет Красного Креста (МККК) категорически отверг заявления о том, что он открыл офис в Ростове-на-Дону в России. Также там добавили, что не содействует эвакуации украинских граждан в РФ.

Об этом сообщает CNN.

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"Мы никогда не помогаем организовывать или проводить принудительную эвакуацию. Это верно в Украине. Это справедливо для всего мира, где мы работаем. Мы не поддержим ни одну операцию, которая идет против воли людей", – говориться в сообщении.

В своем заявлении Красный Крест сообщил, что у него нет офиса в Ростове, но он расширяет свою региональную структуру, чтобы иметь возможность реагировать на потребности "там, где мы их видим".

"Наша приоритетная задача – обеспечить бесперебойную доставку жизненно важной помощи людям, где бы они ни находились", – заявили в комитете.

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Чем занимается Красный Крест?

Международный комитет Красного Креста — гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность во всем мире, исходя из принципов нейтральности и беспристрастности. Она предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах и внутренних беспорядках, является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Штаб-квартира находится в Женеве.

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