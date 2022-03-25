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Унижается перед РФ: глава Красного Креста назвал войну в Украине "операцией" и попросил Лаврова о помощи

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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25 марта, 17:01
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Петер Маурер попросил российские власти разрешить открыть представительство Красного Креста в Ростове
Петер Маурер на встрече с Сергеем Лавровым назвал войну в Украине "операцией Москвы". Фото: коллаж "Сегодня"
Петер Маурер на встрече с Сергеем Лавровым назвал войну в Украине "операцией Москвы". Фото: коллаж "Сегодня"

23 марта президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер прибыл с двухдневным визитом в Москву, где провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, замминистра обороны Александром Фоминым, президентом Российского Красного Креста Павлом Савчуком и омбудсменом Татьяной Москальковой. Во время встреч, на которых обсуждалась ситуация в Украине, глава Красного Креста сделал ряд неоднозначных заявлений, которые вызвали возмущение правительства Украины.

Гуманитарные коридоры и "операция Москвы"

Как сообщает агентство France-Presse, Петер Маурер призвал стороны согласовать безопасные гуманитарные коридоры для выхода гражданских из зон боевых действий и разрешить ввоз гуманитарных грузов.

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"Как нейтральная и беспристрастная гуманитарная организация, МККК уполномочен вести переговоры со всеми сторонами конфликта, отстаивать соблюдение международного гуманитарного права или права вооруженных конфликтов, защищать жизнь гражданского населения и обеспечивать поступление помощи наиболее нуждающимся", – подчеркнул Маурер.

При этом в Красном Кресте сообщили, что Российский Красный Крест "проводит большую работу, помогая людям, которые прибыли в Россию, "бежав из своих домов на Донбассе", а сам Маурер добавил, что он и глава МИД РФ во время встречи "обсуждали необходимость защиты гражданских лиц в ходе "операции Москвы в Украине".

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Таким образом, президент Международного комитета Красного Креста хоть и заявил, что его организация выступает "нейтральным и беспристрастным посредником между всеми сторонами", в то же время публично озвучил нарративы Кремля, назвав войну в Украине "операцией", тем самым продемонстрировав, какую сторону конфликта поддерживает его организация.

Представительство в Ростове

Кроме того, Петер Маурер обратился к российским властям с просьбой разрешить ему открыть представительство в российском городе Ростове-на-Дону, который находится на границе с Украиной. Видимо, для помощи тем самым "беженцам Донбасса", которых российские оккупанты насильно вывозят из Украины, помещают в фильтрационные лагеря, после чего отбирают украинские документы и отправляют в Таганрог и на Сахалин.

Как отреагировали в Украине

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук назвала решение Международного комитета Красного Креста об открытии представительство в российском Ростове соучастием в преступлении.

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"Международный комитет Красного Креста, руководитель которого был недавно в Москве, принял очень сомнительное решение открыть представительство в Ростове, то есть помогать украинцам с российской стороны. Такое решение Красного Креста является политически очень неправильным ходом, который легализует гуманитарные коридоры в РФ", – заявила Верещук.

Чиновница заявила, что Украина будет требовать от МККК, чтобы людей возвращали в Украину.

"Они должны им помочь и сделать коридор для возвращения в Украину. Иначе он будет участником преступления", – подчеркнула она, добавив, что МИД Украины будет обращаться к Красному Кресту с нотой за разъяснением.

Ирина Верещук: "Открытие представительства Красного Креста в Ростове – это соучастие в преступлении"
Ирина Верещук: "Открытие представительства Красного Креста в Ростове – это соучастие в преступлении" / Фото: Кабинет министров Украины

Страх и унижение перед РФ

К слову, ранее Верещук заявляла, что Международный Красный Крест, который должен помочь обеспечить гуманитарные коридоры, не выполняет своего главного назначения из-за страха перед РФ.

"Я общаюсь сейчас очень много с Красным Крестом и наблюдаю, как те, кто имеют нейтральный статус и должны обеспечить гуманитарные коридоры, ползая, фактически унижаясь перед Российской Федерацией, боятся у них даже взять письмо, в котором Российская Федерация должна подтвердить наличие и акцептацию маршрута, который мы согласовали. Не говоря о том, чтобы дать автомобиль, который станет во главе колонны и будет свидетельствовать, что это дети, женщины, что это медикаменты и продукты", – говорила вице-премьер 8 марта, в эфире телемарафона украинских каналов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Украине со скрипом удается добиться от Международного комитета Красного Креста каких-то действий относительно тел погибших российских солдат на территории Украины.

От Красного Креста удалось получить лишь мешки для погибших оккупантов, от которых отказалась их страна.

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