Красный Крест увеличил бюджет помощи Украине до 250 миллионов швейцарских франков

Украина стала страной с самой большой финансовой помощью от Красного Креста

Красный Крест в несколько раз увеличил размер помощи Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Международный комитета Красного Креста увеличил бюджет помощи Украине. Об этом нам в интервью рассказал президент организации Петер Маурер.

По его словам, ранее бюджет помощи Украине составлял около 75 миллионов швейцарских франков (70 млн евро – Ред.) в год.

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"Мы увеличили, попросили у наших доноров 150 миллионов. В результате наш бюджет на Украину сейчас 250 миллионов швейцарских франков. То есть, доноры очень щедры во всем, что касается ситуации в Украине. Нам это позволит расширить нашу деятельность", — сказал Маурер.

Президент Международного комитета Красного Креста отметил, что до эскалации кризиса в Украине самые большие операции были в Сирии и Афганистане. Для помощи странам выделялся бюджет в размере 180-190 миллионов швейцарских франков.

"Теперь Украина – это наша самая крупная в мире операция", – подытожил Маурер.

Ранее Петер Маурер рассказал нам, как Международный комитета Красного Креста помогает Украине с организацией гуманитарных коридоров.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что Красный Крест передал Украине мешки для тел российских солдат.