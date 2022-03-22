Красный Крест увеличил бюджет помощи Украине до 250 миллионов швейцарских франков

Международный комитета Красного Креста увеличил бюджет помощи Украине. Об этом нам в интервью рассказал президент организации Петер Маурер.
По его словам, ранее бюджет помощи Украине составлял около 75 миллионов швейцарских франков (70 млн евро – Ред.) в год.
"Мы увеличили, попросили у наших доноров 150 миллионов. В результате наш бюджет на Украину сейчас 250 миллионов швейцарских франков. То есть, доноры очень щедры во всем, что касается ситуации в Украине. Нам это позволит расширить нашу деятельность", — сказал Маурер.
Президент Международного комитета Красного Креста отметил, что до эскалации кризиса в Украине самые большие операции были в Сирии и Афганистане. Для помощи странам выделялся бюджет в размере 180-190 миллионов швейцарских франков.
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"Теперь Украина – это наша самая крупная в мире операция", – подытожил Маурер.
Ранее Петер Маурер рассказал нам, как Международный комитета Красного Креста помогает Украине с организацией гуманитарных коридоров.
Также сайт "Сегодня" сообщал, что Красный Крест передал Украине мешки для тел российских солдат.