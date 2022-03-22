Червоний Хрест збільшив бюджет допомоги Україні до 250 мільйонів швейцарських франків

Україна стала країною з найбільшою фінансовою допомогою від Червоного Хреста

Червоний Хрест у кілька разів збільшив розмір допомоги Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Міжнародний комітет Червоного Хреста збільшив бюджет допомоги Україні Про це нам в інтерв'ю розповів президент організації Петер Маурер.

За його словами, раніше бюджет допомоги Україні становив близько 75 мільйонів швейцарських франків (70 млн євро – ред.) на рік.

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"Ми збільшили, попросили у наших донорів 150 мільйонів. У результаті наш бюджет на Україну зараз 250 мільйонів швейцарських франків. Тобто донори дуже щедрі у всьому, що стосується ситуації в Україні. Нам це дозволить розширити нашу діяльність", – сказав Маурер.

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста зазначив, що до ескалації кризи в Україні найбільші операції були у Сирії та Афганістані. Для допомоги країнам виділявся бюджет у розмірі 180-190 мільйонів швейцарських франків.

"Тепер Україна – це наша найбільша у світі операція", – підсумував Маурер.

Раніше Петер Маурер розповів нам, як Міжнародний комітет Червоного Хреста допомагає Україні з організацією. гуманітарних коридорів.

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Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що Червоний Хрест передав Україні мішки для тіл російських солдатів.