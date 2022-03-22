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Гуманітарні коридори з боку РФ курує Міноборони — президент Червоного Хреста (відео)

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22 березня, 06:19
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Організація контактує з офіцерами Міністерства оборони Росії
Робота Червоного Хреста на території України приносить свої результати/Фото: колаж: "Сьогодні"
Робота Червоного Хреста на території України приносить свої результати/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер заявив, що гуманітарні коридори з боку Російської Федерації курує Міністерство оборони.

Про це він нам розповів під час інтерв'ю.

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Деталі

"З російської сторони ми спілкуємося з Міністерством оборони. Міністерство оборони надало нам контакти найвищих офіцерів, які відповідають за дії в Україні", — сказав Петер Маурер.

Також він зазначив, що робота Червоного Хреста незамінна, оскільки організація безпосередньо зв'язується з російською та українською сторонами.

"У цьому напрямку я бачив позитивні кроки", — зазначив він.

Петер Маурер додав, що робота Червоного Хреста на території України дає свої результати.

"Наприклад, ви бачили велику операцію з евакуації населення з Сум. Я думаю, що це дуже важливий сигнал, що ця робота приносить свої результати. Проте я повинен визнати, що це не завжди працює і що ще дуже багато залишається зробити для того, щоб досягти необхідних результатів", — підкресливши Маурер.

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Найбільша операція

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер заявив, що Україна — це найбільша операція організації. Він зазначив, що бюджет для допомоги нашій країні було збільшено.

"75 мільйонів на рік десь був приблизно наш бюджет на Україну. Ми збільшили, попросили у наших донорів 150 мільйонів. В результаті наш бюджет на Україну зараз 250 мільйонів швейцарських франків. Тобто, донори дуже щедрі у всьому, що стосується ситуації в Україні. Нам це дозволить розширити нашу діяльність", — сказав Петер Маурер.

Також він порівняв, що до ескалації кризи в Україні найбільші операції були у Сирії та Афганістані. Тоді був бюджет 180-190 мільйонів швейцарських франків.

"Тепер Україна — це наша найбільша у світі операція", — зазначив президент Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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