Це наша найбільша операція у світі — президент Червоного Хреста про Україну (відео)

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер заявив, що Україна — це найбільша операція організації. Він зазначив, що бюджет для допомоги нашій країні було збільшено.
Про це нам в інтерв'ю розповів президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер.
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"75 мільйонів на рік десь був приблизно наш бюджет на Україну. Ми збільшили, попросили у наших донорів 150 мільйонів. В результаті наш бюджет на Україну зараз 250 мільйонів швейцарських франків. Тобто, донори дуже щедрі у всьому, що стосується ситуації в Україні. Нам це дозволить розширити нашу діяльність", — сказав Петер Маурер.
Також він порівняв, що до ескалації кризи в Україні найбільші операції були у Сирії та Афганістані. Тоді був бюджет 180-190 мільйонів швейцарських франків.
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"Тепер Україна — це наша найбільша у світі операція", — зазначив президент Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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