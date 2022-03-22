Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Окупанти обстріляли Краматорськ фосфорними боєприпасами (відео)

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 03:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Така зброє заборонена міжнародними угодами
Агресор використовує заборонену зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"
Агресор використовує заборонену зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Донецькій області в місті Краматорськ російські окупанти використали заборонені міжнародними угодами фосфорні боєприпаси.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

Реклама

Деталі

"Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор", — написав Білошицький.

Фосфорні боєприпаси

Фосфорні боєприпаси — тип запальних або димових боєприпасів, споряджених білим фосфором. Існує кілька видів подібної зброї та боєприпасів, у тому числі:

  • авіабомби;
  • артилерійські снаряди;
  • реактивні снаряди (ракети);
  • мінометні міни;
  • ручні гранати.

При використанні проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених областей, зброя, що містить білий фосфор, за міжнародними угодами (Протокол III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї), заборонена до застосування. Димові боєприпаси під дію Конвенції не підпадають.

Реклама

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Вибране
Наші автори
Ігор Сєров "Російський військовий корабель, йди на*уй": ми поспілкувалися з мамою легендарного воїна Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Костянтин Мрочко – відомий у ЗСУ танкіст-віртуоз, який у 2015-му вивів колону через мінне поле у Дебальцевому. І 2022-го, коли ворог прийшов на нашу землю, він пішов її захищати. У жорстокій битві під Києвом, знищивши багато техніки загарбників, Костя загинув, йому було 38. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Працівники ДСНС по всій країні мужньо рятують українців. Президент Зеленський нагородив орденом «За мужність» рятувальників служби цивільного захисту: старшого прапорщика Юрія Бородая, капітана Олексія Романенка, полковника Тараса Гордієнка, полковника Віктора Дарагана, майора Івана Мариця: “Ви робите те ж саме, що й наші військові – захищаєте країну на своєму місці”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти