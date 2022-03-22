Оккупанты обстреляли Краматорск фосфорными боеприпасами (видео)

Такое оружие запрещено международными соглашениями

Агрессор использует запрещенное оружие/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Донецкой области в городе Краматорск российские оккупанты использовали запрещенные международными соглашениями фосфорные боеприпасы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

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Подробности

"Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции – то для цивилизованного мира. А орки пришли асвабаждать. И асвабаждать они умеют только так. Но вы будете пылать, как пылает этот фосфор", — написал Белошицкий.

Фосфорные боеприпасы

Фосфорные боеприпасы — тип воспалительных или дымовых боеприпасов, снаряженный белым фосфором. Существует несколько видов подобного оружия и боеприпасов, в том числе:

авиабомбы;

артиллерийские снаряды;

реактивные снаряды (ракеты);

минометные мины;

ручные гранаты.

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При использовании против военных целей, расположенных внутри или в окрестностях населенных областей, оружие, содержащее белый фосфор, по международным соглашениям (Протокол III Конвенции о конкретных видах обычного оружия), запрещено к применению. Дымовые боеприпасы под действие Конвенции не подпадают.

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