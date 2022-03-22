Гуманитарные коридоры со стороны РФ курирует Минобороны – президент Красного Креста (видео)

Организация контактирует с офицерами Министерства обороны России

Работа Красного Креста на территории Украины приносит свои результаты/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что гуманитарные коридоры со стороны Российской Федерации курирует Министерство обороны.

Об этом он нам рассказал во время интервью.

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Детали

"С российской стороны мы общаемся с Министерством обороны. Министерство обороны предоставило нам контакты главных высокопоставленных офицеров, которые отвечают за действия в Украине", — сказал Петер Маурер.

Также он отметил, что работа Красного Креста незаменима, так как организация непосредственно связывается с российской и украинской сторонами.

"В этом направлении я видел позитивные шаги", — отметил он.

Петер Маурер добавил, что работа Красного Креста на территории Украины приносит свои результаты.

"Например, вы видели крупную операцию по эвакуации населения из Сум. Я думаю, что это очень важный сигнал, что эта работа приносит свои результаты. Тем не менее я должен признать, что это не всегда работает и что еще очень много остается сделать, для того чтобы достигнуть необходимых результатов", — подчеркнув Маурер.

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Самая крупная операция

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что Украина — это самая крупная операция организации. Он отметил, что бюджет для помощи нашей стране был увеличен.

"75 миллионов в год где-то был приблизительно наш бюджет на Украину. Мы увеличили, попросили у наших доноров 150 миллионов. В результате наш бюджет на Украину сейчас 250 миллионов швейцарских франков. То есть, доноры очень щедры во всем, что касается ситуации в Украине. Нам это позволит расширить нашу деятельность", — сказал Петер Маурер.

Также он сравнил, что до эскалации кризиса в Украине самые большие операции были в Сирии и Афганистане. Тогда был бюджет 180-190 миллионов швейцарских франков.

"Теперь Украина — это наша самая крупная в мире операция", — отметил президент Международного комитета Красного Креста.

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