Червоний Хрест спростував звинувачення у депортації українців до РФ

МКЧХ назвав "неправдивою інформацією, поширюваною в Інтернеті", про те, що він допомагає Росії вивезти десятки тисяч українців

Червоний Хрест виключив допомогу Росії у "евакуації" українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) категорично відкинув заяви про те, що він відкрив офіс у Ростові-на-Дону в Росії. Також там додали, що не сприяє евакуації українських громадян у РФ.

Про це повідомляє CNN.

Реклама

"Ми ніколи не допомагаємо організовувати або проводити примусову евакуацію. Це вірно в Україні. Це справедливо для всього світу, де ми працюємо. Ми не підтримаємо жодної операції, яка йде проти волі людей", – йдеться у повідомленні.

У своїй заяві Червоний Хрест повідомив, що він не має офісу в Ростові, але він розширює свою регіональну структуру, щоб мати можливість реагувати на потреби "там, де ми їх бачимо".

"Наше пріоритетне завдання – забезпечити безперебійну доставку життєво важливої допомоги людям, де б вони не перебували", – заявили у комітеті.

Реклама

Чим займається Червоний Хрест?

Міжнародний комітет Червоного Хреста – гуманітарна організація, яка здійснює свою діяльність у всьому світі, виходячи з принципів нейтральності та неупередженості. Вона надає захист та надає допомогу постраждалим у збройних конфліктах та внутрішніх заворушеннях, є складовою Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Штаб-квартира знаходиться у Женеві.

Читайте інші новини "Сьогодні":