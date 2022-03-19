Гуманитарные коридоры в Луганской области – где пройдет эвакуация 19 марта

Сегодня украинцы смогут выехать из населенных пунктов, по которым регулярно палят войска РФ, – где и как состоится эвакуация

В Луганской области откроют гуманитарные коридоры / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области, которую регулярно обстреливают российские оккупанты, 19 марта согласовали гуманитарный коридор, чтобы эвакуировать людей и привезти гуманитарную помощь. "Режим тишины" согласован начиная с 9:00.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Россияне продолжают хаотические нерегулярные артиллерийские обстрелы наших городов. Впрочем, мы ждем 9 утра, когда должен установиться режим тишины, чтобы начать эвакуацию жителей области, привезти еду, воду и медикаменты тем, кто остается. Гуманитарный коридор согласован на высоком уровне", – написал Гайдай.

Эвакуация автобусами ожидается из таких населенных пунктов:

Северодонецк,

Рубежное,

Попасная,

Лисичанск.

Около 14:00 будет эвакуационный поезд из Новозолотаревки.

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Ситуация в Луганской области