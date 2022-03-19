Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня

У Луганській області, яку регулярно обстрілюють російські окупанти, 19 березня погодили гуманітарний коридор, щоб евакуювати людей та привезти гуманітарну допомогу. "Режим тиші" погоджений з 9:00.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Росіяни продовжують хаотичні нерегулярні артилерійські обстріли наших міст. Втім, ми чекаємо 9-ї ранку, коли має встановитися "режим тиші", щоб розпочати евакуацію жителів області, привезти їжу, воду та медикаменти тим, хто залишається. Гуманітарний коридор погоджено на високому рівні", – написав Гайдай.
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Евакуація автобусами очікується із таких населених пунктів:
- Сєвєродонецьк,
- Рубіжне,
- Попасна,
- Лисичанськ.
Близько 14:00 буде евакуаційний поїзд із Новозолотарівки.
Ситуація у Луганській області
- Ворог окупував приблизно 70% території Луганської області. Там вже починають підключати російське телебачення, щоб поширювати російську пропаганду та фейки.
- Раніше у Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з порушенням зору "Кришталик", міську лікарню та три школи. Загинуло четверо людей.
- Військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють на межі людських сил 24/7, рятуючи людей. В усіх населених пунктах області організовано доставлення технічної води та гуманітарної допомоги.
- У Луганській області є населені пункти, де немає світла, води та газу. Більшу частину регіону відключено від мобільного зв'язку."Вся інфраструктура зруйнована настільки критично, що вона не підлягає ремонту. Вже нема чого ремонтувати" – сказав Гайдай.
- 18 березня у Сєверодонецьку та Рубіжному в Луганській області росіяни зруйнували понад 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури за ніч. Двоє людей загинуло, ще четверо поранено.