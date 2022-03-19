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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Втрати окупантів та ймовірна мобілізація в РФ: яка ситуація зараз на фронті

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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19 березня, 07:29
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За даними Генштабу ЗСУ, окупанти зазнали великих втрат в особовому складі
ЗСУ продовжують знищувати окупантів
ЗСУ продовжують знищувати окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

За останню добу російські окупанти намагалися утримати захоплені рубежі та зазнали значних втрат. Є імовірність, що керівництво Росії розпочне відкриту мобілізацію.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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"Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали", – йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів

ЗСУ та інші підрозділи сил оборони продовжували завдавати ударів по окупантах, які намагалися утримати захоплені рубежі.

Зенітні ракетні війська та винищувальна авіація України вразили 12 повітряних цілей ворога:

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  • 2 літаки,
  • 3 вертольоти,
  • 3 БПЛА,
  • 4 крилаті ракети.

Також протягом доби українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів у Миколаївській та Сумській областях, втрати ворога уточнюються.

"Крім того, внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова", – зазначили у повідомленні.

Ймовірність мобілізації та продовження війни

У Генштабі додали:з огляду на те, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, є імовірність, що військово-політичне керівництво Росії вирішить внести зміни до чинного законодавства та розпочне відкриту мобілізацію для продовження затяжної виснажливої війни.

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"З метою виправдання таких дій не виключається здійснення низки провокацій на території російської федерації із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії. Це надасть можливість владній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян", - йдеться у повідомленні.

Загиблі та поранені окупанти

З території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців РФ.

"У місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або скасовано, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед тяжкопоранених окупантів", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зауважили, що ворог продовжує нести істотні втрати та має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів.

Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до зростання дезертирства та відмов військовослужбовців РФ брати участь у війні проти України.

Озвучено втрати РФ в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.03 орієнтовно становлять:

  • особовий склад – близько 14 000 чоловік;
  • танки – 444;
  • бойові броньовані машини – 1435;
  • артилерійські системи – 201;
  • РСЗВ – 72;
  • системи ППО – 43;
  • літаки – 86;
  • гелікоптери – 108;
  • автомобільна техніка – 864;
  • легкі швидкісні катери – 3;
  • цистерни з ПММ – 60;
  • БПЛА – 11;
  • спеціальна техніка – 10.

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