Потери оккупантов и вероятная мобилизация в РФ: какая ситуация сейчас на фронте

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты понесли большие потери в личном составе

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

За последние сутки российские оккупанты пытались удержать захваченные рубежи и понесли существенные потери. Есть вероятность, что руководство России начнет открытую мобилизацию.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.

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"Положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели" , – говорится в сообщении.

Потери оккупантов

ВСУ и другие подразделения сил обороны продолжали наносить удары по оккупантам, пытавшимся удержать захваченные рубежи.

Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага:

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2 самолета,

3 вертолета,

3 БПЛА,

4 крылатые ракеты.

Также в течение суток украинские защитники и защитницы уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской областях, потери врага уточняются.

"Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил российской федерации генерал-лейтенант Андрей Мордвичев", – отметили в сообщении.

Вероятность мобилизации и продолжения войны

В Генштабе добавили: исходя из того, что враг нанес большие потери в личном составе, есть вероятность, что военно-политическим руководством России будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной изнурительной войны.

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"С целью оправдания таких действий не исключается осуществление ряда провокаций на территории Российской Федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании. Это позволит властной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан", – говорится в сообщении.

Погибшие и раненые оккупанты

С территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых военнослужащих РФ.

"В городе Гомель для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых оккупантов" , – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что враг продолжает нести существенные потери. Есть проблемы с логистическим обеспечением подразделений.

Низкий уровень морально-психологического состояния личного состава приводит к росту дезертирства и отказов военнослужащих РФ участвовать в войне против Украины.

Озвучены потери РФ в Украине

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:

личный состав – около 14 000 человек;

танки – 444;

боевые бронированные машины – 1435;

артиллерийские системы – 201;

РСЗО – 72;

системы ПВО – 43;

самолеты – 86;

вертолеты – 108;

автомобильная техника – 864;

легкие скоростные катера – 3;

цистерны с ГСМ – 60;

БПЛА – 11;

специальная техника – 10.

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