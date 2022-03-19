Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Потери оккупантов и вероятная мобилизация в РФ: какая ситуация сейчас на фронте

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 марта, 07:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты понесли большие потери в личном составе
ВСУ продолжают уничтожать оккупантов
ВСУ продолжают уничтожать оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

За последние сутки российские оккупанты пытались удержать захваченные рубежи и понесли существенные потери. Есть вероятность, что руководство России начнет открытую мобилизацию.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.

Реклама

"Положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели" , – говорится в сообщении.

Потери оккупантов

ВСУ и другие подразделения сил обороны продолжали наносить удары по оккупантам, пытавшимся удержать захваченные рубежи.

Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага:

Реклама
  • 2 самолета,
  • 3 вертолета,
  • 3 БПЛА,
  • 4 крылатые ракеты.

Также в течение суток украинские защитники и защитницы уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской областях, потери врага уточняются.

"Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил российской федерации генерал-лейтенант Андрей Мордвичев", – отметили в сообщении.

Вероятность мобилизации и продолжения войны

В Генштабе добавили: исходя из того, что враг нанес большие потери в личном составе, есть вероятность, что военно-политическим руководством России будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной изнурительной войны.

Реклама

"С целью оправдания таких действий не исключается осуществление ряда провокаций на территории Российской Федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании. Это позволит властной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан", – говорится в сообщении.

Погибшие и раненые оккупанты

С территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых военнослужащих РФ.

"В городе Гомель для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых оккупантов" , – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что враг продолжает нести существенные потери. Есть проблемы с логистическим обеспечением подразделений.

Низкий уровень морально-психологического состояния личного состава приводит к росту дезертирства и отказов военнослужащих РФ участвовать в войне против Украины.

Озвучены потери РФ в Украине

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:

  • личный состав – около 14 000 человек;
  • танки – 444;
  • боевые бронированные машины – 1435;
  • артиллерийские системы – 201;
  • РСЗО – 72;
  • системы ПВО – 43;
  • самолеты – 86;
  • вертолеты – 108;
  • автомобильная техника – 864;
  • легкие скоростные катера – 3;
  • цистерны с ГСМ – 60;
  • БПЛА – 11;
  • специальная техника – 10.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Хмельницкой области в ДТП попал автобус с переселенцами – много жертв (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Гуманитарные коридоры в Луганской области – где пройдет эвакуация 19 марта Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Боевые действия
Подробнее
Все подробности
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Технологии
За рубежом
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Старший сержант Васич Сергей... Воин-танкист мужественно оборонял позиции в Киевской области. Уничтожил несколько единиц вражеской техники и большое количество живой силы врага. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Полковник медицинской службы Хорошун Эдуард Николаевич. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять