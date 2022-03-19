Нидерланды и Германия отдадут Словакии свои системы ПВО после передачи украинским военным систем С-300

Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее систем ПВО С-300, которые передаются Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Подробности
"Германия и Нидерланды разместят системы ПВО Patriot в районе авиабазы Слиач в центральной Словакии. Сегодня принято окончательное решение о том, что система будет развернута. Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит. из Украины. ЗРК Patriot встанут на дежурство с середины апреля", – говорится в сообщении военного ведомства Нидерландов.
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Днем ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь на совместной пресс-конференции с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что Словакия передаст Украине свою единую систему ПВО советского производства С-300, если получит ей замену.
"Я понимаю, в чем сейчас нуждается Украина. Все мы пытаемся помогать Украине, чем можем. Но я министр обороны Словакии и должен прежде всего удовлетворять потребности словацкой обороны. Сейчас у нас в Словакии есть единая система С-300, поэтому я не могу ее отдать, не имея альтернативы", – прокомментировал Надь разговоры о том, что С-300 может быть передана из Словакии в Украину.
Обстановка
- Украина 16 сутки подряд сдерживает продвижение российской регулярной армии со срочниками, наемниками и мародерами.
- 11 марта Кремль попытался втянуть Беларусь в войну в Украине, чтобы она затянулась еще на дольше.
- По мнению военного эксперта Олега Жданова, война может затянуться на несколько месяцев – пока мы не уничтожили более 50% российских военных сил.
- По данным Министерство обороны Украины, российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений. Но украинские герои им постоянно в этом мешают.
- Одесса готовится к возможному окружению российскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, который готовит Одессу к возможному негативному сценарию.