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Нідерланди та Німеччина віддадуть Словаччині свої системи ППО після передачі українським військовим системам С-300

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19 березня, 02:51
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Системи ППО С-300 Словаччина пообіцяла передати Україні
Німеччина та Нідерланди розмістять системи ППО Patriot в районі авіабази Сліач у центральній Словаччині. Колаж "Сьогодні"
Німеччина та Нідерланди розмістять системи ППО Patriot в районі авіабази Сліач у центральній Словаччині. Колаж "Сьогодні"

Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять до Словаччини американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість систем ППО С-300, які передаються Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Деталі

"Німеччина та Нідерланди розмістять системи ППО Patriot в районі авіабази Сліач у центральній Словаччині. Сьогодні прийнято остаточне рішення про те, що система буде розгорнута. Вони призначені для посилення стримування союзників та захисту території Словаччини та її мешканців від будь-якої ракетної загрози. Словаччина межує . з України. ЗРК Patriot стануть на чергування з середини квітня", – йдеться у повідомленні військового відомства Нідерландів.

Напередодні міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній прес-конференції з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що Словаччина передасть Україні свою єдину систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримає їй заміну.

"Я розумію, чого зараз потребує Україна. Усі ми намагаємося допомагати Україні, чим можемо. Але я міністр оборони Словаччини і повинен насамперед задовольняти потреби словацької оборони. Зараз у нас у Словаччині є єдина система С-300, тому я не можу її віддати, не маючи альтернативи", – прокоментував Надь розмови про те, що С-300 може бути передано зі Словаччини в Україну.

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