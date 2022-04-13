"Грабанули их нефигово!". Российский оккупант похвастался перед женой мародерством

СБУ обнародовала еще один шокирующий разговор

Родственники оккупантов не просто не осуждают их за мародерство. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В распоряжении Службы безопасности Украины немало перехваченных телефонных разговоров российских оккупантов, в которых они хвастаются своими трофеями.

Об этом сообщила сама СБУ в Telegram.

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Как отмечается, родственники оккупантов не просто не осуждают их за мародерство, а наоборот, побуждают к нему, да еще и делают заказ.

"Герой" очередного перехвата делится с женой подробностями первого дня боев на Запорожье: "Мы на заправку заезжаем, там просто никого нету. Как начали красть все себе, набирать… Иллюха там… напитки-энергетики, ящиками запихал все в машину…", – указали в СБУ.

Но этого, как отмечается, было мало, так что захватчики разбили склад:

"А там: "...пиво, водки… напитков всяких там… полностью забитый. Я давай все тоже в машину к себе вжух-вжух-вжух. Короче, грабанули их нефигово"! И единственное, что не понравилось жене в этом рассказе, – что ее благоверный мог пить энергетики, потому что вредят здоровью", – заявили в Службе.

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Напомним, Служба безопасности Украины продолжает выявлять предателей нашей страны, которые передают вражеским силам данные о позициях ВСУ и терробороне.

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