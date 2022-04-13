"Грабанули їх нефігово!". Російський окупант похвалився перед дружиною мародерством

СБУ оприлюднила ще одну шокуючу розмову

Родичі окупантів не просто не засуджують їх за мародерство. / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У розпорядженні Служби безпеки України є чимало перехоплених телефонних розмов російських окупантів, в яких вони вихваляються своїми трофеями.

Про це повідомила сама СБУ в Telegram.

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Як зазначається, родичі окупантів не просто не засуджують їх за мародерство, а навпаки, спонукають до нього та ще й роблять замовлення.

"Герой" чергового перехоплення ділиться з дружиною подробицями першого дня боїв на Запоріжжі: "Мы на заправку заезжаем, там просто никого нету. Как начали красть все себе, набирать… Иллюха там… напитки-энергетики, ящиками запихал все в машину…", – вказали в СБУ.

Але цього, як зазначається, було замало, тож загарбники розбили склад:

"А там: "...пиво, водки… напитков всяких там… полностью забитый. Я давай все тоже в машину к себе вжух-вжух-вжух. Короче, грабанули их нефигово"! І єдине, що не сподобалося дружині в цій розповіді, – що її благовірний міг пити енергетики, бо шкодять здоров’ю", – заявили в Службі.

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Нагадаємо, Служба безпеки України продовжує виявляти зрадників нашої країни, які передають ворожим силам дані щодо позицій ЗСУ та тероборони.

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