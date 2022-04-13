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"Грабанули їх нефігово!". Російський окупант похвалився перед дружиною мародерством

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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13 квітня, 20:07
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СБУ оприлюднила ще одну шокуючу розмову
Родичі окупантів не просто не засуджують їх за мародерство.
Родичі окупантів не просто не засуджують їх за мародерство. / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У розпорядженні Служби безпеки України є чимало перехоплених телефонних розмов російських окупантів, в яких вони вихваляються своїми трофеями.

Про це повідомила сама СБУ в Telegram.

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Як зазначається, родичі окупантів не просто не засуджують їх за мародерство, а навпаки, спонукають до нього та ще й роблять замовлення.

"Герой" чергового перехоплення ділиться з дружиною подробицями першого дня боїв на Запоріжжі: "Мы на заправку заезжаем, там просто никого нету. Как начали красть все себе, набирать… Иллюха там… напитки-энергетики, ящиками запихал все в машину…", – вказали в СБУ.

Але цього, як зазначається, було замало, тож загарбники розбили склад:

"А там: "...пиво, водки… напитков всяких там… полностью забитый. Я давай все тоже в машину к себе вжух-вжух-вжух. Короче, грабанули их нефигово"! І єдине, що не сподобалося дружині в цій розповіді, – що її благовірний міг пити енергетики, бо шкодять здоров’ю", – заявили в Службі.

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Нагадаємо, Служба безпеки України продовжує виявляти зрадників нашої країни, які передають ворожим силам дані щодо позицій ЗСУ та тероборони.

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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
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