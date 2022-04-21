"Горит-горит! Ой, красота!" Украинские военные сбили самолет оккупантов (видео)

Российские военные успели катапультироваться

Самолет упал на оккупированную россиянами территорию. / Фото: Фокус, Коллаж: Сегодня

Бойцы 93-й бригады Холодный Яр сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Изюмском направлении.

Об этом бригада сообщила в Facebook.

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Уничтожение самолета

Как сообщили в механизированном батальоне, в зоне ответственности которого сбили вражеский самолет, его поразили советским переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла", – указали в бригаде.

При этом самолет упал на оккупированную россиянами территорию.

На видео видно, что оккупанты успели катапультироваться – в небе было замечено два парашюта.

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Напомним, для бойцов на позициях, скрытых от врага, изобрели способ заряжать технику. Долгое время защитники тайных подразделений имели проблему с маскировкой своих локаций.

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