"Горит-горит! Ой, красота!" Украинские военные сбили самолет оккупантов (видео)

Бойцы 93-й бригады Холодный Яр сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Изюмском направлении.
Об этом бригада сообщила в Facebook.
Уничтожение самолета
Как сообщили в механизированном батальоне, в зоне ответственности которого сбили вражеский самолет, его поразили советским переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла", – указали в бригаде.
При этом самолет упал на оккупированную россиянами территорию.
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На видео видно, что оккупанты успели катапультироваться – в небе было замечено два парашюта.
Напомним, для бойцов на позициях, скрытых от врага, изобрели способ заряжать технику. Долгое время защитники тайных подразделений имели проблему с маскировкой своих локаций.