"Украину не получится завоевать". СБУ перехватила разговор оккупантов

Враг всерьез задумывается "над дезертирством и совсем не мотивируют выплаты за ранения"

Военные РФ не хотят воевать в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Все больше российских оккупантов осознает, что Украину им не завоевать. Они отчаялись в своей миссии "освободителей" и единственное, чего хотят – вернуться целыми домой.

Об этом идет речь в переписке российского оккупанта со своим знакомым, копию которой удалось получить СБУ.



"Успехов нет, по сути. Только кучу пацанов потеряли и техники. А захватить город или поселок какой-то нормально не получается. Куда зашли – то местные сильно против нас", – жалуется оккупант.

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На вопрос товарища "как там?" сам себя тролит смайликами: "Воюем, что-то пробуем сделать тут. Освободить всех".

По его словам, украинские защитники уничтожили их подразделение на 40%. Поэтому он всерьез задумывается над дезертирством и совсем не мотивируют выплаты за ранения.

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"За что это все – не понимаю. Сколько пацанов похоронили просто так! Я бы такой, что тоже сбежал как-то! Никаких денег не стоит оно. Украину не получится завоевать", – резюмирует захватчик.

Зверства военных РФ шокируют даже сторонников "русского мира"

Служба безопасности Украины ранее обнародовала перехваченный разговор жительницы Запорожской области со своим племянником – боевиком "ДНР". Женщина рассказала, как военные РФ терроризируют жителей оккупированных территорий.

"Мы им пирожки, мы им колбасы... А они залезают в дома, насилуют детей и стреляют в ноги", – рыдает женщина.

По ее словам, российские военные "подъезжают и спрашивают у парней, где здесь молодые девушки – меняют на солярку".

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