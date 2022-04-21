"Горить-горить! Ой, краса!" Українські військові збили літак окупантів (відео)

Російські військові встигли катапультуватися

Літак упав на окуповану росіянами територію. / Фото: Фокус, Колаж: Сьогодні

Бійці 93-ї бригади Холодний Яр збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Ізюмському напрямку.

Про це бригада повідомила в Facebook.

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Знищення літака

"Як повідомили у механізованому батальйоні, в зоні відповідальності якого збили ворожий літак, його уразили радянським переносним зенітно-ракетним комплексом "Ігла", – вказали в бригаді.

Водночас літак впав на окуповану росіянами територію.

На відео видно, що окупанти встигли катапультуватися – в небі було помічено два парашути.

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Нагадаємо, для бійців на позиціях, прихованих від ворога, винайшли спосіб заряджати техніку. Тривалий час захисники таємних підрозділів мали проблему з маскуванням своїх локацій.

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