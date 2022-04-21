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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

У ЗСУ знайшли оригінальний спосіб, як перехитрити ворога: інсайд волонтера Мартинюк

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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21 квітня, 15:33
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Таємні позиції військових у безпеці!
Волонтер Алла Мартинюк (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Волонтер Алла Мартинюк (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Для бійців на позиціях, прихованих від ворога, винайшли спосіб заряджати техніку. Тривалий час захисники таємних підрозділів мали проблему з маскуванням своїх локацій, адже техніка потребує заряджання, а генератори працюють досить шумно.

Про це в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24" розповіла телеведучій Людмилі Добровольській актриса театру та голова однойменного волонтерського фонду Алла Мартинюк.

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Тому довго думали, але знайшли вихід, а саме – приватне підприємство, яке вироблятиме на замовлення сонячні батареї на фронт.

Такі сонячні батареї здатні заряджати до 80 одиниць техніки. Докладніша інформація розміщена на сторінках волонтера у соцмережах на Facebook та Instagram.

"На Схід у нас замовили 20 таких сонячних батарей, одна поїде на Південь у бік Херсона. Але кошти потрібні для виготовлення, щоб надсилати захисникам. Також закуповуємо дрони та амуніцію, працюємо майже цілодобово, без перепочинку та сну", – розповіла волонтер, додавши, що ситуація потребує єднання як ніколи.

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Наразі допомоги волонтерів більше потребують у Харкові, Ізюмі, Херсоні, Миколаєві і Маріуполі. Волонтер також розповіла про загальну ситуацію на Сході та стан речей на фронті прямо зараз.

"Щойно спілкувалась з хлопцями з Рубіжного. Там гаряче й важко, їх постійно намагаються взяти в кільце. Хлопці кажуть, що тримають оборону, втім допомога потрібна. На жаль, ситуація на Сході важка, не вистачає набоїв. Та наразі орки отримують відсіч", – розказала Мартинюк.

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