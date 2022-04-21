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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В ВСУ нашли оригинальный способ, как перехитрить врага: инсайд волонтера Мартынюк

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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21 апреля, 15:33
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Тайные позиции военных в безопасности!
Волонтер Алла Мартынюк (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Волонтер Алла Мартынюк (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Для бойцов на позициях, скрытых от врага, изобрели способ подзаряжать технику. Долгое время защитники тайных подразделений имели проблему с маскировкой своих локаций, ведь техника нуждается в подзарядке, а генераторы работают довольно шумно.

Об этом в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24" рассказала телеведущей Людмиле Добровольской актриса театра и глава одноименного волонтерского фонда Алла Мартынюк.

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Поэтому долго думали, но нашли выход, а именно – частное предприятие, которое будет производить по заказу солнечные батареи на фронт.

Такие солнечные батареи способны заряжать до 80 единиц техники. Более подробная информация размещена на страницах волонтера в соцсетях на Facebook и Instagram.

"На Восток у нас заказали 20 таких солнечных батарей, одна поедет на Юг в сторону Херсона. Но средства нужны для изготовления, чтобы отправлять защитникам. Также закупаем дроны и амуницию, работаем почти круглосуточно, без передышки и сна", – рассказала волонтер, добавив, что ситуация требует единения как никогда.

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В настоящее время помощи волонтеров в большей степени нуждаются в Харькове, Изюме, Херсоне, Николаеве и Мариуполе. Волонтер также рассказала об общей ситуации на Востоке и положении вещей на фронте прямо сейчас.

"Только что общалась с ребятами из Рубежного. Там горячо и тяжело, их постоянно пытаются взять в кольцо. Ребята говорят, что держат оборону, но помощь нужна. К сожалению, ситуация на Востоке тяжелая, не хватает патронов. Но орки получают отпор", – рассказала Мартынюк.

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