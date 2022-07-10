Филиал ФСБ при храме. В Мелитополе патриарх Кирилл откроет РПЦ-кабинет

Мелитопольцам, которые рискнут воспользоваться услугами лечебницы, стоит держать рот на замке

Путинский патриарх Кирилл запускает агентурную сеть в Мелитополе. / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как Мелитополь покинуло большинство медработников, оккупанты решили открыть свой врачебный кабинет при церкви. Ручной патриарх президента РФ Владимира Путина Кирилл открывает в Мелитополе больницу при храме РПЦ. Как известно, подобные храмы часто шпионят для ФСБ.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

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"Всем хорошо известный "чекист в рясе" Гундяев, играющий роль патриарха РПЦ Кирилла, обратил свое внимание на Мелитополь. Владыке православной церкви вспомнить бы учение Христа и ратовать за прекращение войны в Украине, высказываться против убийств и издевательств над людьми, но пока его хватило только на открытие лечебницы", – пишет издание.

Согласно анонсу на сайте РПЦ, сегодня, 10 июля, при храме в честь великомученика Георгия Победоносца в Мелитополе откроют врачебный кабинет. Ранее подобные лечебницы были открыты РПЦ в оккупированных Горловке, Мариуполе и Новоазовске.

Заявлено, что там будут оказывать медицинскую помощь врачи-добровольцы Центральной клинической больницы святителя Алексея, Митрополита Московского, а лекарства купит Синодальный отдел благотворительности РПЦ.

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"Ни для кого не секрет, что храмы РПЦ являются хорошо отлаженной агентурной сетью ФСБ. Поэтому, кроме врачевания и безвозмездной помощи, в Мелитополе они еще будут заниматься сбором информации о протестных настроениях в обществе и о "неблагонадежных" горожанах. Поэтому мелитопольцам, которые рискнут воспользоваться услугами "чекистской лечебницы", стоит держать рот на замке, чтобы не сболтнуть чего лишнего", – советуют журналисты "РИА Мелитополь".

Ранее мы писали, что на юге Украины партизанское движение все больше набирает обороты. Тем временем оккупанты все чаще похищают украинцев. Мэр Мелитополя рассказал о похищениях людей и суммах выкупа.

Также сообщалось, что в Мелитополе местные коллаборанты, которые дорвались до власти, заявили о необходимости введения смертной казни. В эфире пропагандистского российского ТВ это было преподнесено как инициатива жителей.