Массовая практика: мэр Мелитополя рассказал о похищениях людей и суммах выкупа

Федоров рассказал о партизанах и пытках людей в плену у россиян

Федоров рассказал, зачем оккупанты похищают украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

На юге Украины партизанское движение все больше набирает обороты. Тем временем оккупанты все чаще похищают украинцев. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, который транслирует YouTube-канал Украина 24.

"Если сначала сопротивление было явным, когда люди выходили на улицы и высказывали свое несогласие, то сегодня люди делают это тайно в коммуникации со спецслужбами и военными. Основная цель — сделать так, чтобы земля под ногами горела у оккупантов и коллаборантов. И это удается, они в ужасе и пугаются каждого угла, боятся выходить из квартиры, заходить в подъезд. Именно это — цель партизанского движения, и сейчас она достигается в Мелитополе. Но я на 100% уверен, что основная роль партизанских сил будет тогда, когда ВСУ подойдут к границе временно оккупированных городов. И когда рашистов будут гнать не только военные, но и жители наших городов. Это будет настоящая неожиданность для рашистов и подарок от наших жителей", — сказал он.

Также мэр Мелитополя рассказал о похищениях людей на оккупированных территориях, за которых потом оккупанты требуют выкуп.

Реклама

"Похищения носят массовый характер с первых дней временной оккупации. В Мелитополе за 4 месяца похищено более 500 человек, более 70 находятся в плену. Похищают по разным мотивам — за политическую позицию, активистов, бизнесменов ради выкупа. Это массовая практика, когда похищают бизнесменов и детей. Уже более 60 суток сидит в плену ребенок 16 лет, отец которого является главой районной госадминистрации в Запорожье. Это издевательство над ребенком. Похищают родственников тех людей, которые служат в вооруженных силах, на медийном и политическом фронте. Их родственников ищут, чтобы на них давить", — сказал он.

По словам Федорова, сумма выкупа составляет от 50 тысяч гривен до 400 тысяч долларов. Также он рассказал, что оккупанты пытают пленных, в том числе электрическим током, и зачастую после того, как их отпускают, люди попадают в больницы.

Работа партизан на оккупированном юге

В оккупированной Каховке Херсонской области взорвали автомобиль коллаборантки Ирины Махневой. Она сотрудничает с оккупантами, возглавив местное управление образования.

В Мариуполе украинские партизаны сожгли пять машин МЧС РФ, а накануне Дня России зарезали российского спасателя.

Реклама

Украинские партизаны уничтожили российских солдат в их собственном тылу. В оккупированных Россией городах они убили более 100 российских солдат.

Во временно захваченном Херсоне украинские патриоты обратились к российским военным. Они напомнили оккупантам, что Вооруженные силы Украины все ближе подбираются к городу и вскоре его освободят.