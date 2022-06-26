Партизаны открыли охоту на коллаборантку в Каховке, она чуть не сгорела живьем (видео)

Предательница чудом спаслась в самый последний момент

В Каховке подорвали авто Ирины Махновой. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера в оккупированной Каховке Херсонской области взорвали автомобиль коллаборантки Ирины Махневой. Она сотрудничает с оккупантами, возглавив местное управление образования.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

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Как уточнил советник главы МВД Антон Геращенко, Махнева не пострадала – она не успела сесть в автомобиль. Во всяком случае, так утверждают российские пропагандисты.

"Украинские партизаны работают, чтобы коллаборанты не спали по ночам. Каждый предатель понесет наказание", – пообещал Геращенко.

Также он опубликовал видео с места происшествия.

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Что известно об Ирине Махневой

Как рассказали местные жители, Махнева, которую оккупанты назначили главой отдела образования, культуры и спорта в "военно-гражданской администрации" Каховки, вообще никогда не имела отношения к образованию, спорту или культуре. Раньше она продавала обувь.

"Она всегда ностальгировала по Советскому Союзу и постоянно критиковала украинские власти, была вечно всем недовольна. Интеллекта там ноль. Пожалуй, именно такие и нужны самопровозглашенной власти города", – на условиях анонимности рассказала жительница Каховки, соседка Ирины Махневой.

Партизанское движение

Американский Институт изучения войны сообщил, что украинское военное руководство в ближайшее время намерено взять под контроль действия партизанского движения на оккупированных территориях.