Масова практика: мер Мелітополя розповів про викрадення людей та суми викупу

Федоров розповів про партизанів та тортури людей в полоні у росіян

Федоров розповів, навіщо окупанти викрадають українців / Фото: Колаж: Сьогодні

На півдні України партизанський рух все більше набирає обертів. Тим часом окупанти дедалі частіше викрадають українців. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, який транслює YouTube-канал Україна 24.

"Якщо спочатку опір був явний, коли люди виходили на вулиці і висловлювали свою незгоду, то сьогодні люди роблять це таємно в комунікації зі спецслужбами та військовими. Основна мета — зробити так, щоб земля під ногами горіла у окупантів та колаборантів. І це вдається, вони нажахані й лякаються кожного кута, бояться виходити з квартири, заходити в під'їзд... Саме це мета партизанського руху, і зараз вона досягається в Мелітополі. Але я на 100% впевнений, що основна роль партизанських сил буде тоді, коли ВСУ підійдуть до кордонів тимчасово окупованих міст. І коли рашистів гнатимуть не лише військові, а й жителі наших міст. Це буде справжня несподіванка для рашистів та подарунок від наших мешканців", — сказав він.

Також мер Мелітополя розповів про викрадення людей на окупованих територіях, за яких потім окупанти вимагають викуп.

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"Викрадення носять масовий характер з перших днів тимчасової окупації. У Мелітополі за 4 місяці викрадено понад 500 осіб, понад 70 перебувають у полоні. Викрадають за різними мотивами — за політичну позицію, активістів, бізнесменів заради викупу. Це масова практика, коли викрадають бізнесменів і дітей. Уже пнад 60 діб сидить у полоні дитина 16 років, батько якої є головою районної держадміністрації в Запоріжжі. Це знущання з дитини. Викрадають родичів тих людей, які служать у збройних силах, на медійному та політичному фронті, їх родичів шукають, щоб на них тиснути", — сказав він.

За словами Федорова, сума викупу становить від 50 тисяч гривень до 400 тисяч доларів. Також він розповів, що окупанти катують полонених, у тому числі електричним струмом, і часто після того, як їх відпускають, люди потрапляють до лікарень.

Робота партизанів на окупованому півдні

В окупованій Каховці Херсонської області підірвали автомобіль колаборантки Ірини Махневої. Вона співпрацює з окупантами, очоливши місцеве управління освіти.

У Маріуполі українські партизани спалили п'ять машин МНС РФ, а напередодні Дня Росії зарізали російського рятувальника.

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Українські партизани знищили російських солдатів у їхньому власному тилу. В окупованих Росією містах вони вбили понад 100 російських солдатів.

У тимчасово захопленому Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових. Вони нагадали окупантам, що Збройні сили України дедалі ближче добираються до міста і незабаром його звільнять.