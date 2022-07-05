У оккупантов паника после удара ВСУ по их базе в Мелитополе: что происходит в городе

Сотни россиян ликвидированы в ходе удара по их базе в Мелитополе. ВСУ атаковали одну из четырех баз вооруженных сил РФ в городе. Оккупанты понесли потери, как в технике, так и в живой силе.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона в слоте "Украина 24".
По его словам, в результате удара были уничтожены:
- склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами,
- казармы с российскими военными и другие смежные строения.
"Более 200 российских оккупантов ликвидировано, более 300 – ранено", – сообщил Федоров.
Он добавил, что развернутый россиянами госпиталь был полностью заполненный ранеными.
Оккупанты хотят покинуть Мелитополь
Как сообщил Федоров, после уничтожения российской военной базы, в понедельник коллаборанты не вышли на работу. Какая-то их часть уже покинула город, другая – хочет уехать.
Предатели понимают, что "Украина вернется" и начинают искать убежище в других государствах. И это, как отметил Федоров, "точно не наш Крым". Они собираются ехать дальше.
Что с еще тремя базами рашистов
Они находятся в промзоне, отдельно от жилых районов, и украинским военным точно известно их место расположения.
При этом россияне начали рассредотачивать технику по лесопосадкам и пытаются ее замаскировать, но украинская разведка все знает.
"Единственный их шанс спрятать свою технику – это спрятать ее на территории России", – подчеркнул мэр.
В самом Мелитополе на сегодняшний день остается около 1000 российских военных.
Ранее мы сообщали, что мэр Мелитополя рассказал о похищениях людей и суммах выкупа.
Также напомним, в Мелитополе нашлись предатели, которые за деньги согласились быть палачами украинцев.