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В Мелитополе нашлись предатели, которые за деньги согласились быть палачами украинцев (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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29 июня, 09:12
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Изменники будут расстреливать мирных жителей, грабить и насиловать
В Мелитополе появились предатели. Фото: коллаж "Сегодня"
В Мелитополе появились предатели. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мелитополе появились предатели, которые перешли на сторону российских оккупантов. Всего в городе таких пятеро. В конце мая они подписали контракт, сознательно согласившись вместе с "ЛДНРовцами", чеченцами, бурятами выполнять преступные приказы вражеской армии - расстреливать мирных жителей, грабить и насиловать.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

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Как стало известно, предатели продались за 100 тысяч рублей в месяц, или 33 500 грн. Фамилии всех их известны.

Доморощенных боевиков направили сначала в Пологовский район, а затем на полигон "Звездный" в т. н. "ДНР" для подготовки. Среди них есть некий Д. Г. В своем профиле в Instagram он не скрывает пророссийскую позицию.

"Но, как показывает практика, до суда такие особи не доживают. Все предатели, которые пошли служить на сторону врага, находятся на особом учете не только у спецслужб. Имена их известны и партизанам", – заявил источник.

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Так выглядит один из предателей

Предатели в Мелитополе пишут прощальные записки и обвиняют своих хозяев

В Мелитополе предатель – депутат городского совета Тарас Генов написал прощальное письмо, обвинив человека с фамилией или позывным на букву "Ф". Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Ранее Тарас Генов, любитель СССР, грозился, что за его спиной три-пять тысяч единомышленников, которые готовы зачищать "нациков", как только их нога ступит на землю Мелитополя. А позже записал другое видео. В нем он уже выступал в роли жертвы оккупационного режима, так как к нему пришли вооруженные люди и отобрали ключи от его предприятия – здания с оборудованием. Предатель сначала просил вернуть все по-хорошему. Но ничего ему так и не вернули.

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Тогда любитель "русского мира" написал предсмертную записку-обращение, в которой изложил все коррупционные схемы нынешней российской оккупационной власти.

"Я написал, что в здравом уме и светлой памяти. А если со мной что-то случится, то прошу винить в этом человека с именем или позывным на букву "Ф". Я в обращении описал все моменты рейдерского захвата, а также отъем имущества и средств производства на сумму уже около 200 тысяч гривен. Я переживаю за свою жизнь. Но вы не у меня отнимаете деньги, а у семьи и детей моих. А за детей я готов порвать глотку и пойду до конца", – пригрозил оккупационной власти предатель.

Кстати, есть там и человек на букву "Ф", как выразился Тарас Генов. Это некий Альберт Филин, который отвечает за передвижение конвоев.

Ранее мы рассказывали, что в Донецкой области бывшая депутатка Покровского поселкового совета Мангушского района сдала своего сына в плен оккупантам РФ. Парень служил в Вооруженных силах Украины.

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