У Мелітополі знайшлися зрадники, які за гроші погодилися бути катами українців (фото)

Зрадники розстрілюватимуть мирних жителів, грабуватимуть і ґвалтуватимуть

У Мелітополі з'явилися зрадники. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мелітополі з'явилися зрадники, які перейшли на бік російських окупантів. Загалом у місті таких п'ятеро. Наприкінці травня вони підписали контракт, свідомо погодившись разом із "ЛДНРівцями", чеченцями, бурятами виконувати злочинні накази ворожої армії – розстрілювати мирних жителів, грабувати та ґвалтувати.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

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Як стало відомо, зрадники продалися за 100 тисяч рублів за місяць, або 33 500 грн. Прізвища всіх відомі.

Доморощених бойовиків послали спочатку в Пологівський район, а потім на полігон "Зірковий" в т. зв. "ДНР" для підготовки. Зокрема, є якийсь Д. Г. У своєму профілі в Instagram він не приховує проросійської позиції.

"Але, як показує практика, до суду такі особи не доживають. Усі зрадники, які пішли служити на бік ворога, на особливому обліку не лише спецслужб. Імена їхні відомі й партизанам", – заявило джерело.

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Це фото одного із зрадників

Зрадники у Мелітополі пишуть прощальні записки та звинувачують своїх господарів

У Мелітополі зрадник – депутат міської ради Тарас Генов написав прощальний лист, звинувативши людину з прізвищем або позивним на букву "Ф". Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Раніше Тарас Генов, любитель СРСР, погрожував, що за його спиною три-п'ять тисяч однодумців, які готові зачищати "нациків", як тільки їхня нога ступить на землю Мелітополя. А згодом записав інше відео. У ньому він уже в ролі жертви окупаційного режиму, тому що до нього прийшли озброєні люди і відібрали ключі від його підприємства – будівлі з обладнанням. Зрадник спочатку просив повернути все по-доброму. Але нічого йому не повернули.

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Тоді любитель "русского мира" написав передсмертну записку-звернення, у якій виклав усі корупційні схеми нинішньої російської окупаційної влади.

"Я написав, що в здоровому глузді та світлій пам'яті. А якщо зі мною щось станеться, то прошу звинувачувати цю людину з ім'ям або позивним на букву "Ф". Я у зверненні описав усі моменти рейдерського захоплення, а також позбавлення майна та засобів виробництва на суму вже близько 200 тисяч гривень. Я переживаю за своє життя. Але ви не в мене забираєте гроші, а в сім'ї та дітей моїх. А за дітей я готовий порвати глотку і піду до кінця", – пригрозив окупаційній владі зрадник.

До речі, є там і людина на букву "Ф", як сказав Тарас Генов. Це якийсь Альберт Філін, який відповідає за пересування конвоїв.

Раніше ми розповідали, що на Донеччині колишня депутатка Покровської селищної ради Мангуського району здала свого сина в полон окупантам РФ. Хлопець служив у Збройних силах України.