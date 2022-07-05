У окупантів паніка після удару ЗСУ по їхній базі у Мелітополі: що відбувається у місті

Сотні росіян ліквідовано під час удару по їхній базі у Мелітополі. ЗСУ атакували одну з чотирьох баз збройних сил РФ у місті. Окупанти зазнали втрат як у техніці, так і в живій силі.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону у слоті "Україна 24".
За його словами, внаслідок удару було знищено:
- склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами,
- казарми з російськими військовими та інші суміжні будови.
"Понад 200 російських окупантів ліквідовано, понад 300 – поранено", – повідомив Федоров.
Він додав, що розгорнутий росіянами шпиталь був повністю заповнений пораненими.
Окупанти хочуть залишити Мелітополь
Як повідомив Федоров, після знищення російської військової бази у понеділок колаборанти не вийшли на роботу. Якась їхня частина вже покинула місто, інша – хоче виїхати.
Зрадники розуміють, що Україна повернеться і починають шукати притулок в інших державах. І це, як зазначив Федоров, "точно не наш Крим". Вони збираються їхати далі.
Що ще з трьома базами рашистів
Вони знаходяться в промзоні, окремо від житлових районів, і українським військовим точно відоме їхнє місце розташування.
При цьому росіяни почали розподіляти техніку з лісопосадок і намагаються її замаскувати, але українська розвідка все знає.
"Єдиний їхній шанс сховати свою техніку – це сховати її на території Росії", – підкреслив мер.
У самому Мелітополі на сьогоднішній день залишається близько 1000 російських військових.
Раніше ми повідомляли, що мер Мелітополя розповів про викрадення людей та суми викупу.
Також нагадаємо, у Мелітополі знайшлися зрадники, які за гроші погодились бути катами українців.