Філія ФСБ при храмі. У Мелітополі патріарх Кирило відкриє РПЦ-кабінет

Мелітопольцям, які ризикнуть скористатися послугами лікарні, варто тримати рот на замку

Путінський патріарх Кирило запускає агентурну мережу у Мелітополі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того як Мелітополь покинула більшість медпрацівників, окупанти вирішили відкрити свій лікарський кабінет при церкві. Ручний патріарх президента РФ Володимира Путіна Кирило відкриває у Мелітополі лікарню при храмі РПЦ. Як відомо, подібні храми часто шпигуть для ФСБ.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь" .

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"Усім добре відомий "чекіст у рясі" Гундяєв, який грає роль патріарха РПЦ Кирила, звернув свою увагу на Мелітополь. Владиці православної церкви згадати б вчення Христа і ратувати за припинення війни в Україні, висловлюватися проти вбивств і знущань над людьми, але поки що його вистачило тільки на відкриття лікарні", – пише видання.

Згідно з анонсом на сайті РПЦ, сьогодні, 10 липня, при храмі на честь великомученика Георгія Побідоносця у Мелітополі відкриють лікарський кабінет. Раніше подібні лікарні були відкриті РПЦ в окупованих Горлівці, Маріуполі та Новоазовську.

Заявлено, що там надаватимуть медичну допомогу лікарі-добровольці Центральної клінічної лікарні святителя Олексія, Митрополита Московського, а ліки придбає Синодальний відділ благодійності РПЦ.

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"Ні для кого не секрет, що храми РПЦ є добре налагодженою агентурною мережею ФСБ. Тому крім лікування та безоплатної допомоги в Мелітополі вони ще займатимуться збиранням інформації про протестні настрої в суспільстві та про "неблагонадійних" городян. Тому мелітопольцям, які ризикнуть скористатися послугами "чекістської лікарні", варто тримати рот на замку, щоб не побалакати чогось зайвого", – радять журналісти "РІА Мелітополь".

Раніше ми писали, що на півдні України партизанський рух все більше набирає обертів. Тим часом окупанти дедалі частіше викрадають українців. Мер Мелітополя розповів про викрадення людей та суми викупу .

Також повідомлялося, що у Мелітополі місцеві колаборанти, які дорвалися до влади, заявили про необхідності запровадження страти . В ефірі пропагандистського російського ТБ це було подано як ініціативу мешканців.