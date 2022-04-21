"Есть такая профессия – родину убивать": россияне с украинскими корнями пришли на войну

Случаи, когда россияне, у которых есть родственники в Украине, пришли воевать – далеко не единичные

Россияне продолжают войну против Украины / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Спустя два месяца после начала вторжения российской армии в Украину выяснилось, что ряд военных-оккупантов являются либо выходцами из нашей страны, либо имеют здесь родственников. При этом некоторые из этих оккупантов занимают руководящие посты в российской армии.

О случаях, когда россияне приходили воевать против родных в Украине, пишет сайт "Сегодня".

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Уроженец Одессы руководит бомбардировкой Мариуполя

Как выяснили украинские разведчики в эти дни, уничтожением Мариуполя руководит уроженец Одессы, 57-летний Кобылаш Сергей Иванович.

"Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Ответственен за нанесение самолетами стратегической авиации массированных ударов крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры. Это привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения", – сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

По официальным данным украинской разведки, под руководством Кобылаша тяжелыми бомбардировщиками осуществлено ковровое бомбометание густонаселенных территорий – города Мариуполя.

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"Как командующий дальней авиацией имел непосредственное отношение к проведению операции российских ВКС в Сирии, во время которой наносились ракетно-бомбовые удары по территории этой страны, что привело к массовой гибели местного гражданского населения. Это было квалифицировано международным сообществом как военное преступление. В феврале 2017 году за участие в уничтожении мирных сирийцев указом российского президента поощрен званием "генерал-лейтенант", - сообщили в ГУР.

Как уточнили в Минобороны, им известны и другие случаи, когда россияне, имея близких родственников и корни в Украине, все же идут воевать против нашей страны. При этом некоторые из них занимают руководящие посты в российской армии.

У женщины из Волыни сын воюет на стороне РФ

Напомним, вчера управление СБУ в Волынской области опубликовало обращение местной жительницы, у которой сын служит в армии РФ и сейчас находится с оккупантами под Херсоном.

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"После школы сын поступил в военную академию, затем остался там работать военным. Хочу обратиться к тебе, сын. Вернись в родную Украину. Ты знаешь, какие у нас земли, какие у нас трудолюбивые и мирные люди. Ты знаешь, какая у нас семья. Здесь твой родной дом, здесь твоя родня. Здесь похоронен твой отец, здесь похоронены твои бабушки, которые тебя очень любили. Я тебя прошу, сын, и умоляю. Сложи оружие и вернись в родную Украину, где тебя ждет твоя мама и твоя семья", – обратилась женщина к сыну.

У Шойгу были родственники в Луганской области

В одном из своих интервью Владимиру Познеру министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в свое время в ныне оккупированном Стаханове Луганской области жили его близкие родственники. Там же он был крещен. По неподтвержденной информации, якобы, насильственным образом. Вот как Шойгу ответил на вопрос Познера: "Нет, не могу сказать, что насильственным, потому что это было в пятилетнем возрасте. И теперь это заграница. Это был город Стаханов. Там на Украине жили мои бабушка и дедушка по линии мамы. И вот бабушка так сказать меня крестила. Я бывал в этой церкви после этого. Хотел найти записи в книгах о дате крещения", — рассказал Шойгу.

Россияне с украинскими корнями воевали и в 2014 году

Впрочем, случаи, когда россияне, имеющие корни в Украине, пришли воевать против нашей страны – далеко не единичные. Еще в августе 2014 года сотрудники СБУ задержали на Донбассе 10 российских десантников с оружием и документами. Российские военнослужащие утверждали, что заблудились. Во время пресс-конференции в Киеве один из них, ефрейтор Романцев из Новосибирска рассказал журналисту "Сегодня", что его семья из Украины.

"Моя мама родилась в Украине, здесь жила моя бабушка. О вашей стране они рассказывали только хорошее", – рассказал нам тогда Романцев.

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