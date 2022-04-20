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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Жительница Волыни попросила сына, воюющего на стороне РФ, сложить оружие (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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20 апреля, 20:50
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Контрразведка зафиксировала, что уроженец Волыни сейчас сражается в составе российской армии на Херсонском направлении
Украинская мать обратилась к своему сыну военному РФ
Украинская мать обратилась к своему сыну военному РФ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Жительница Волыни записала видеообращение, в котором просит сына – солдата Российской Федерации, сложить оружие и вернуться домой. В последний раз сын выходил на связь с мамой в марте, но не сказал, что воюет против родной страны.

Видео обнародовало управление Службы безопасности Украины на Волыни.

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"Вернись в родную Украину! Ты знаешь, какие у нас земли, какие трудолюбивые и мирные люди! Знаешь, какая у нас семья и родная тропа! Здесь вся твоя семья, похоронен отец! Похоронены бабушки, которые тебя любили! Мама очень скучает! Прошу! Сложи оружие и вернись в родную Украину, в родной дом!" – сказала женщина.

Имя женщины в СБУ не сообщают. Она рассказала, что по семейным обстоятельствам ее сын окончил старшие классы школы в России. В 2017 году стал выпускником военного училища в Омске и остался служить в армии РФ.

В последний раз сын выходил на связь с мамой в марте, однако не признался ей в том, что воюет против родной страны. Контрразведка зафиксировала, что уроженец Волыни сейчас сражается в составе российской армии на Херсонском направлении.

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Волынянка обратилась с призывом ко всем украинским матерям, сыновья которых воюют на стороне РФ, чтобы те звали детей домой.

СБУ перехватила разговор оккупанта

Российские оккупанты, воюющие в Украине, злые на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ. Об этом свидетельствует новый перехват телефонного разговора, который опубликовала СБУ.

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Военный РФ рассказал брату о страшных боях, попадании в кольцо, и о том, как начальство их бросило на трое суток в лесу без еды. Он пожаловался, что командиры дают приказы стрелять по мирным людям и угрожают статьей за дезертирство тем, кто покинет пост.

- Приехал наш "полкан" (полковник. – Ред.), который у нас раньше был. Мы его спрашиваем – что делать, у нас нет оружия, здесь БТРы катаются. А он говорит – е*ашьте всех гражданских. Кто не пойдет – всех е*ашьте. А потом кричал – кто пост покинет, будет дезертирами.

- Посылайте их нах*й!

- Нас выставили на посты, только вчера мы чудом оттуда съе*ались. Между нами такая пальба была со всех сторон! Мы три дня без них*я сидели. Наше командование, они получили провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше съе*алось, нах*й, всех кинуло и съе*алось. И мы не знаем даже, где они.

- Вот шакалы е*аные, постреляйте их нах*й.

- Не дали людям путь к отступлению, ничего не сказали, даже провизию вынесли.

- Вот мрази конченые! Застрелите его нах*й, первого просто!

- Я приеду, так в военную прокуратуру целый том накатаю.

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