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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

"Есть два варианта спасения": командир морпехов в Мариуполе обратился к мировым лидерам

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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20 апреля, 04:09
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Свое обращение Волына также адресовал гражданским и религиозным деятелям, дипломатам
Защитник Мариуполя о ситуации в городе
Защитник Мариуполя о ситуации в городе / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына, защищающий Мариуполь, предложил два варианта спасения города и его жителей. Первый – это военная операция, а второй – политическое решение.

Об этом он написал в Facebook.

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"Мариуполь. Два варианта спасения. Первый – это резкая военная операция, которая будет происходить прямо сейчас со всеми необходимыми средствами. Количественной, оснащенной группировкой сил, которая в один рывок , резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны. Ключевым считаю превосходство в воздухе и артиллерии. Вариант возможный, хотя сложный и рискованный", – написал командир морпехов.

Второй вариант спасения города – политическое решение.

"Его вижу вполне реальным при условии эффективной дипломатии. Это создание международного контроля безопасности выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, которые попали в капкан войны. Я обращаюсь к мировым лидерам, гражданским и религиозным деятелям, дипломатам. Еще есть шанс спасти Мариуполь! Жизни тысяч людей сейчас в ваших руках!" – добавил Волына.

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Жителей Мариуполя могут обменять на Медведчука

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что город нуждается в полной эвакуации. Переговорный процесс по обмену лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медвечука на мариупольцев возможен, но только в том случае, если будет желание президента РФ Владимира Путина. Об этом Бойченко рассказал в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на YouTube-канале Украина 24.

"13 марта, когда открылся коридор, это единственный был вариант и он сработал. Когда все священнослужители разных конфессий объединились и провели такую тяжелую переговорную процедуру с одним человеком. И фамилия его – Путин, и он дал возможность выпустить, я верю в это. Это уже раз сработало и может еще раз. Поэтому Папа Римский, все священнослужители, патриархи должны сегодня попросить этого преступника, чтобы он дал возможность людям спастись. Я верю, что переговорный процесс по обмену того же Медвечука на мариупольцев он также может быть, если будет желание одного человека" , – сказал Бойченко.

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