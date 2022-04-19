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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

"В последнее время очень страшно" – рассказ жителей убежища на "Азовстали"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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19 апреля, 20:26
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Завод стал последним местом в Мариуполе, где есть шанс спастись от российских бомб
На территории завода могут находиться около 1000 человек / Коллаж "Сегодня"
На территории завода могут находиться около 1000 человек / Коллаж "Сегодня"

Власти России уверяют, что в Мариуполе они бомбят исключительно вооруженные националистические формирования, которые засели на заводе "Азовсталь". Однако в Сети появилось видео, снятое защитниками Мариуполя, которое доказывает, что в бомбоубежище на территории промышленного объекта находятся гражданские люди и там очень много детей.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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Видеоролик

На одном видеоролике молодая мама рассказывает, что вместе с трехмесячным ребенком и родителями они пришли на территорию завода.

Другая мама рассказывает, что в результате длительного пребывания в закрытом помещении у ее детей начинается депрессия.

"Меньший совсем плачет. Он спит и дергается. У старших уже депрессия началась. Скучают за мирной жизнью. В последнее время очень страшно", – заявила жительница Мариуполя.

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Люди попросили мировое сообщество, чтобы они добились открытия "зеленого коридора" для безопасной эвакуации из Мариуполя.

На втором видео дети рассказывают, как они вынуждены больше месяца жить в подземелье.

Обстановка в Мариуполе

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  • Более полутора месяца Мариуполь находится в блокаде российских оккупантов. Все это время удерживают оборону города 56 Мариупольская мотопехотная бригада, 36 бригада морской пехоты имени контр-адмирала Белинского, 12 бригада оперативного назначения Нацгвардии имени Дмитрия Вишневецкого и отряд особого назначения "Азов".
  • 19 апреля нардеп Сергей Тарута в Facebook сообщил, что российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали", а там в это время находились семьи с детьми.
  • Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в подвергшейся бомбардировке больнице возле завода "Азовсталь"никого не было.
  • Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале также сообщил, что в Мариуполе российские оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотично обстреливают жилой сектор с мирными гражданами.

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