"В последнее время очень страшно" – рассказ жителей убежища на "Азовстали"

Власти России уверяют, что в Мариуполе они бомбят исключительно вооруженные националистические формирования, которые засели на заводе "Азовсталь". Однако в Сети появилось видео, снятое защитниками Мариуполя, которое доказывает, что в бомбоубежище на территории промышленного объекта находятся гражданские люди и там очень много детей.
Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".
Видеоролик
На одном видеоролике молодая мама рассказывает, что вместе с трехмесячным ребенком и родителями они пришли на территорию завода.
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Другая мама рассказывает, что в результате длительного пребывания в закрытом помещении у ее детей начинается депрессия.
"Меньший совсем плачет. Он спит и дергается. У старших уже депрессия началась. Скучают за мирной жизнью. В последнее время очень страшно", – заявила жительница Мариуполя.
Люди попросили мировое сообщество, чтобы они добились открытия "зеленого коридора" для безопасной эвакуации из Мариуполя.
На втором видео дети рассказывают, как они вынуждены больше месяца жить в подземелье.
Обстановка в Мариуполе
- Более полутора месяца Мариуполь находится в блокаде российских оккупантов. Все это время удерживают оборону города 56 Мариупольская мотопехотная бригада, 36 бригада морской пехоты имени контр-адмирала Белинского, 12 бригада оперативного назначения Нацгвардии имени Дмитрия Вишневецкого и отряд особого назначения "Азов".
- 19 апреля нардеп Сергей Тарута в Facebook сообщил, что российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали", а там в это время находились семьи с детьми.
- Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в подвергшейся бомбардировке больнице возле завода "Азовсталь"никого не было.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале также сообщил, что в Мариуполе российские оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотично обстреливают жилой сектор с мирными гражданами.