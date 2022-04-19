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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Обстрелы и каша из голубя: защитник Мариуполя рассказывает свою правду о войне

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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19 апреля, 18:57
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Патрульный блокадного Мариуполя пишет в соцсети о борьбе и непокорности украинцев
Среди защитников Мариуполя остались лишь три сотрудника патрульной полиции. Даниил - один них. Фото: коллаж "Сегодня"
Среди защитников Мариуполя остались лишь три сотрудника патрульной полиции. Даниил - один них. Фото: коллаж "Сегодня"

Более полутора месяца Мариуполь находится в блокаде российских оккупантов. Все это время удерживают оборону города 56-я Мариупольская мотопехотная бригада, 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Белинского, 12-я бригада оперативного назначения Нацгвардии имени Дмитрия Вишневецкого и отряд особого назначения "Азов". Против них россияне бросали спецназ, "кадыровцев", танки, авиацию, артиллерию, морской флот и даже использовали неизвестное химическое вещество, но все попытки врага выбить украинских бойцов из города были тщетными.

В супертяжелых условиях защитники Мариуполя не только отражают вражеские атаки, но также успевают делиться в соцсетях моментами ежедневной жизни в блокадном городе. В частности патрульный полицейский Даниил, который подписан в Twitter как "Даниил из города героя Мариуполь" регулярно публикует посты, в которых рассказывает о сильных обстрелах, высоком духе украинских бойцов и каше из голубя.

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Даниил – переселенец из Донецка. В 2014 году он выехал в Мариуполь, затем стал военным отдельной артиллерийской бригады, три года был в АТО. После этого вернулся в Мариуполь, который называет своим вторым родным городом. В 2019 году Даниил вступил в ряды Патрульной полиции.

Сегодня среди защитников Мариуполя остались лишь три сотрудника патрульной полиции – находящийся на лечении после тяжелого ранения начальник управления патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, патрульный Святослав с позывным "Хитрый" и Даниил. Сейчас они находятся в одном подразделении с "Азовом", Нацгвардией, пограничниками, Нацполицией и ВСУ.

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Сайт "Сегодня" выбрал самые интересные эпизоды из рассказов патрульного, который защищает Мариуполь с первого дня полномасштабного вторжения и до сих пор находится в самой гуще событий.

Так, буквально вчера, 18 апреля, своем Даниил Twitter Даниил опубликовал видеоролик, на котором показан Мариуполь до войны. На видео показано, каким ярким, цветущим и развитым городом был Мариуполь со своими активными жителями.

"Просто посмотрите, какой город уничтожили русские варвары", – говорится в подписи к ролику.

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На странице полицейского есть фотографии с бойцами-побратимами.

"Патрульная полиция в Мариуполе тоже не сложила оружие и борется вместе с полком "Азов", морпехами, ВСУ и другими защитниками города", – гласит подпись к фото.

Рассказывает коп и о проблемах с питанием в блокадном Мариуполе. По его словам, на протяжении двух дней у украинских бойцов не было еды и воды, поэтому воины были вынуждены сварить кашу из комбикорма и голубя.

"Очень сытно получилось", – вспоминает Даниил.

Он также опубликовал фото лаваша, отметив, что это самое вкусное, что он ел за последнюю неделю.

Полицейский часто публикует ссылки на новости о вражеских бомбаридировках и штурмах Мариуполя.

Публикует видео, на котором защитники Мариуполя передают привет всей Украине.

Показывает фото с сослуживцами.

"Уставшие, но непокоренные. Это самое плохое фото Миши, что я видел за 20 лет. Но глаза говорят все", – подписал он еще одно фото с побратимами.

Также Даниил опубликовал обращение командира полка "Азов" к мировым лидерам.

Показывает жизнь детей, живущих в подвале завода "Азовсталь".

Рассказывает полицейский и о боевых действиях.

"От этих взрывов голова разрывается. Держим оборону, очень тяжело, нас давят, танков и пехоты как г*вна...если больше не буду писать, извините, сделали все, что смогли.."огонь зажаренных не жжет"! Слава Украине!" – написал Даниил в одном из постов.

Несмотря на тяжелую ситуацию, полицейский не теряет чувства юмора.

В очередном своем сообщении он рассказывает об испорченных тактических перчатках и военной форме.

"Пи*дец моему смокингу и маникюру. Еще и без перчаток остался", – написал Даниил, опубликовав соответствующее фото.

Во время войны у Даниила умерла бабушка.

"Брат и родная тетя вышли на связь..бабушка умерла в убежище от пневмонии", – сообщил он со скорбью в соцсети.

Даниил также показывает во что превратили оккупанты некогда красивый город Мариуполь.

"Мариуполь сегодня. Вы меня не узнаете. Я изменился. Мои улицы не рассказывают счастливые истории. Но они рассказывают истории о борьбе и непокорности", – говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты продолжают бомбить "Азовсталь" в Мариуполе, хотя знают, что там остается мирное население. Ценой крови мариупольцев Москва хочет объявить о победе.

Также мы информировали, что Виктор Медведчук предложил Зеленскому и Путину обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

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