"Є два варіанти порятунку": командир морпіхів у Маріуполі звернувся до світових лідерів

Своє звернення Волина також адресував громадянським та релігійним діячам, дипломатам

Захисник Маріуполя про ситуацію у місті / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина, який захищає Маріуполь, запропонував два варіанти порятунку міста та його мешканців. Перший – це військова операція, а другий – політичне рішення.

Про це він написав у Facebook.

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"Маріуполь. Два варіанти порятунку. Перший – це різка військова операція, яка відбуватиметься прямо зараз з усіма необхідними засобами. Кількісним, оснащеним угрупованням сил, яке в один ривок, різким і глибоким ударом з'єднає нас у нашому районі оборони. Ключовим вважаю перевагу в повітрі та артилерії. Варіант можливий, хоча складний та ризикований" , – написав командир морпіхів.

Другий варіант порятунку міста – політичне рішення.

"Його бачу цілком реальним за умови ефективної дипломатії. Це створення міжнародного контролю безпеки виходу бойового гарнізону та цивільних осіб, які потрапили в капкан війни. Я звертаюся до світових лідерів, громадянських та релігійних діячів, дипломатів. Ще є шанс врятувати Маріуполь! Життя тисяч людей зараз у ваших руках! – додав Волина.

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Жителів Маріуполя можуть обміняти на Медведчука

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що місто потребує повної евакуації. Переговорний процес щодо обміну лідера проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медвечука на маріупольців можливий, але тільки в тому випадку, якщо буде бажання президента РФ Володимира Путіна. Про це Бойченко розповів в інтерв'ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на YouTube-каналі Україна 24.

"13 березня, коли відкрився коридор, це єдиний був варіант і він спрацював. Коли всі священнослужителі різних конфесій об'єдналися і провели таку тяжку переговорну процедуру з однієї людиною. І прізвище його – Путін, і він дав можливість випустити, я вірю в це. Це вже раз спрацювало й може ще раз. Тому Папа Римський, всі священнослужителі, патріархи повинні сьогодні попросити цього злочинця, щоб він дав можливість людям врятуватися. Я вірю, що переговорний процес по обміну того ж Медвечука на маріупольців він також може бути, якщо буде бажання однієї людини", – сказав Бойченко.

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