"Останнім часом дуже страшно" – розповідь мешканців притулку на "Азовсталі"

Влада Росії запевняє, що у Маріуполі вони бомбять виключно озброєні націоналістичні формування, що засіли на заводі "Азовсталь". Однак у мережі з'явилося відео, зняте захисниками Маріуполя, яке доводить, що у бомбосховищі на території промислового об'єкту знаходяться цивільні люди і там дуже багато дітей.
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".
Відеоролик
На одному відеоролику молода мама розповідає, що разом із тримісячною дитиною та батьками вони прийшли на територію заводу.
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Інша мати розповідає, що в результаті тривалого перебування в закритому приміщенні у її дітей починається депресія.
"Менший зовсім плаче. Він спить і сіпається. У старших вже депресія почалася. Сумують за мирним життям. Останнім часом дуже страшно", – заявила мешканка Маріуполя.
Люди попросили світову спільноту, щоб вони домоглися відкриття "зеленого коридору" для безпечної евакуації з Маріуполя.
На другому відео діти розповідають, як вони змушені більше місяця жити у підземеллі.
Обстановка у Маріуполі
- Понад півтора місяці Маріуполь знаходиться у блокаді російських окупантів. Весь цей час утримують оборону міста 56-а Маріупольська мотопіхотна бригада, 36-а бригада морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського, 12-а бригада оперативного призначення Нацгвардії імені Дмитра Вишневецького та загін особливого призначення "Азов".
- 19 квітня нардеп Сергій Тарута у Facebook повідомив, що російські окупанти скинули потужну авіабомбу на лікарню в районі "Азовсталі", а там у цей час були сім'ї з дітьми.
- Проте радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в бомбардуванні лікарні біля заводу "Азовсталь" нікого не було.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі також повідомив, що у Маріуполі російські окупанти не лише скидають бомби на "Азовсталь", а й хаотично обстрілюють житловий сектор із мирними громадянами.