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Диванных экспертов зовем в ЗСУ – командование "Север" выступило с заявлением

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30 марта, 18:40
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Виктор Николюк утверждает, что Украина имеет силы для продолжения борьбы с армией РФ
Командующий войсками оперативного командования "Север" рассказал о ситуации на фронте / Коллаж "Сегодня"
Командующий войсками оперативного командования "Север" рассказал о ситуации на фронте / Коллаж "Сегодня"

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину военнослужащие Вооруженных Сил показали, что их недооценивать нельзя. Военные продемонстрировали чрезвычайную силу, мощь, профессионализм и преданность своей родине.

Об этом сообщает командующий войсками оперативного командования "Север" Виктор Николюк.

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Мировые эксперты прогнозировали, что армия Украины продержится не более 48-72 часов после наступления армии РФ.

"Каково же было их удивление, когда не только регулярные Вооруженные Силы Украины, но сотни тысяч добровольцев, резервистов и простых людей вступили в бой против оккупанта. С 2014 года мы нарастили и заточили не просто зубы, а клыки, которыми сейчас разрываем врагов, посмевших ступить на наши земли", – говорится в сообщении.

По словам командующего, сейчас у Украины есть новые предложения форматов союзов, где есть лучшие международные гарантии безопасности.

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"До 24 февраля Украина с военной точки зрения была готова стать полноправным членом Североатлантического Альянса и быть достойным партнером странам НАТО. Но если это не представляется возможным не по нашей вине и не по нашему выбору, дальше мы должны идти своим путем, ориентируясь на собственные национальные интересы", – утверждает Виктор Николюк.

У Украины есть силы для продолжения борьбы с оккупантами.

"Мы, военные, успешно ведем и будем продолжать борьбу с агрессором столько, сколько в этом будет нуждаться наша Украина. Сил у нас хватит! В то же время мы понимаем, что любая война заканчивается политическими договоренностями. Единство войска, власти и народа – это основа нашей стойкости и залог победы", - добавил командующий.

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Также Виктор Николюк пригласил в ряды войск всех "диванных" экспертов.

"Всех "диванных" экспертов, которые рассказывают, как нужно воевать и на каких условиях одерживать победу, приглашаем в ряды войск или предлагаем маршрут вслед за российским кораблем. Потому что воевать больше 30 дней – это не в Facebook посты писать", – говорится в сообщении.

Уничтоженная техника РФ

Украинские военные сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и 1500 боевых бронированных машин россиян с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

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Вертолеты Вертолеты
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Танки Танки
605
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ББМ ББМ
1723
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Артиллерия Артиллерия
305
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Средства ПВО Средства ПВО
54
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РСЗО РСЗО
96
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Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
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БПЛА БПЛА
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Катера Катера
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